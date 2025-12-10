Horoskop za 10. decembar: Jarčeve očekuje niz interesantnih susreta, neko osvaja simpatije Vage

Horoskop za 10. decembar 2025. godine
Ovan
Ljubav: Važno je da pravilno odgovorite na nečija pitanja. Očekuje vas sjajno raspoloženje u društvu voljene osobe.
Posao:Ponekad sve deluje relativno ili neobično. Poslovne prilike izgledaju drugačije kada se posmatraju sa različitih aspekata.
Zdravlje: Usmerite svoje misli u pozitivnom pravcu, opustite se.
Bik
Ljubav: U emotivnom smislu smeta vam saznanje da voljenoj osobi nedostaje inspiracija, hrabrost ili iskrenost.
Posao: Nemojte dozvoliti da vas neko obavezuje na saradnju koja ne ispunjava vaše kriterijume i očekivanja.
Zdravlje: Prijaće Vam promena i relaksacija.
Pročitajte Dva znaka ulaze u 2026. godinu sa najvećom šansom za uspeh i veliki novac
Blizanci
Ljubav: U odnosu sa voljenom osobom nije sve onako kao što biste želeli, ali sve je moguće poboljšati uz veću dozu iskrenosti i razumevanja.
Posao: Pozitivni uzori mogu da vam posluže kao dobro rešenje za neke sporne situacije. Ugledajte se na nekog ko ima više znanja ili iskustva.
Zdravlje: Budite pažljiviji u saobraćaju, izbegavajte stresne situacije.
Rak
Ljubav: Dobra volja čuda čini, dovoljno je da vidite osmeh zadovoljstva na licu drage osobe i da osetite novu kreativnu inspiraciju.
Posao: Uvek postoji zaobilazno rešenje. Obratite pažnju na nove informacije, važno je da udružite svoje ineterese sa proverenim saradnicima.
Zdravlje: Izbegavajte različite situacije koje vas uznemiravaju.
Horoskop za 10. decembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku
Lav
Ljubav: Pogađa vas nečije ponašanje ili odluka. Trudite se da potisnete svoje neraspoloženje, mada vam to baš i ne uspeva.
Posao: Vi raspolažete ubedljivim argumentima, ali nekome nije stalo da istina ispliva na videlo. Očekujte teške pregovore.
Zdravlje: Večernje sate posvetite omiljenom hobiju i relaksaciji.
Devica
Ljubav: Bolje je da prihvatite partnerovu ideju, nego da provocirate novu ljubomornu scenu.
Posao: Nemojte se zavaravati da je istina sve ono sto čujete. Neko vas može iznenaditi na ružan način i bez objašnjenja za svoje postupke.
Zdravlje: Preterana zabrinutost se loše odražava na vašu koncentraciju.
Vaga
Ljubav: Pokažite više razumevanja i nove izlive nežnosti prema voljenoj osobi. Neko osvaja vaše simpatije i emotivnu naklonost.
Posao: Nema razloga da mistifikujete svoje poslovno-finansijske planove ili da ignorišete nečije prisustvo i poziv.
Zdravlje: Priuštite sebi neke lepe sitnice, kao recept za dobro raspoloženje.
Škorpija
Ljubav: Partner se suviše oslanja na vašu dobru volju, što vas dodatno opterećuje. Ništa ne može da se privede kraju bez vašeg učešća.
Posao:Delujete zabrinuto u očekivanju da neko odgovori na vašu ponudu. Tražite zaobilazno rešenje kako biste sačivali svoju poslovnu poziciju.
Zdravlje: U večernjim satima prijaće vam neka omiljena zabava, kao dobra relaksacija.
Horoskop za 10. decembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku
Strelac
Ljubav: Sačuvajte samokontrolu, bolje je da ne provocirate partnera na uzajamno dokazivanje. Stvari lako mogu da izmaknu kontroli.
Posao: Potrebno je da sagledate različite događaje na poslovnoj sceni i svoju ulogu ili mogućnosti.
Zdravlje: Obratite pažnju na pravilnu ishranu.
Jarac
Ljubav: Voljena osoba ponekad ima velike zahteve, ali vi umete da ih ispunite. Budite dovoljno maštoviti i osmislite zabavu u dvoje.
Posao: Očekuje vas niz interesantnih susreta. Učinite sve što je potrebno da spojite lepo i ugodno sa praktičnim i korisnim.
Zdravlje: Zračite pozitivnom energijom.
Vodolija
Ljubav: Osmeh zadovoljstva na nečijem licu predstavlja najlepšu potvrdu zajedničke sreće i osećanja koja vas ispunjavaju.
Posao: Potrebno je da definišete svoje poslovne ciljeve i da se usaglasite sa saradnicima oko zajedničkih interesa.
Zdravlje: Prijaće vam relaksacija.
Ribe
Ljubav: Očekuje vas prijatno iznenađenje u susretu sa bliskom osobom. Potrudite se da uzvratite na sličan način, budite dovoljno maštoviti.
Posao: Suočavate se sa novim i napornim obavezama, važno je da utičete na nečije mišljenje kako biste ubržali zajedničku akciju.
Zdravlje: Prijaće vam izlazak ili boravak u prirodi.
Horoskop za 10. decembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
Slične Vesti
Horoskop za 10. decembar: Škorpije, opustite se od suvišnih briga; Lavovi, prijaće vam šetnja ili boravak u prirodi
Horoskop za 10. decembar 2021. godine donosi sledeću astro prognozu
10/12/2021Saznajte više
Pročitajte još
Horoskop za 10. decembar: Jarčeve očekuje niz interesantnih susreta, neko osvaja simpatije Vage
Horoskop za 10. decembar 2025. godine
10/12/2025Saznajte više
Horoskop za 9. decembar: Strelac se trudi da potisne neraspoloženje, Lav ne može da prikrije ljubomoru
Dnevni horoskop za 9. decembar 2025. godine
09/12/2025Saznajte više
Najprecizniji nedeljni horoskop do 15. decembra: Ovan preispituje odnos sa bliskom osobom, Raku je stalo da usreći voljenu osobu
Nedeljni horoskop do 15. decembra
08/12/2025Saznajte više
Horoskop za 8. decembar: Blizanci brinu bez razloga, Rakovima nedostaje emotivni podsticaj
Dnevni horoskop za 8. decembar 2025. godine
08/12/2025Saznajte više
Dva znaka ulaze u 2026. godinu sa najvećom šansom za uspeh i veliki novac
Dva znaka u 2026. godinu ulaze sa najvećom šansom za uspeh
07/12/2025Saznajte više
Horoskop za 7. decembar: Bik pravi veliku poslovnu grešku, Lav ima loš predosećaj u vezi sa bliskom osobom
Horoskop za 7. decembar 2025. godine
07/12/2025Saznajte više
Komentari (0)