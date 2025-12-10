Horoskop za 10. decembar: Jarčeve očekuje niz interesantnih susreta, neko osvaja simpatije Vage

Horoskop za 10. decembar 2025. godine

Ovan

Ljubav: Važno je da pravilno odgovorite na nečija pitanja. Očekuje vas sjajno raspoloženje u društvu voljene osobe.

Posao:Ponekad sve deluje relativno ili neobično. Poslovne prilike izgledaju drugačije kada se posmatraju sa različitih aspekata.

Zdravlje: Usmerite svoje misli u pozitivnom pravcu, opustite se.

Bik

Ljubav: U emotivnom smislu smeta vam saznanje da voljenoj osobi nedostaje inspiracija, hrabrost ili iskrenost.

Posao: Nemojte dozvoliti da vas neko obavezuje na saradnju koja ne ispunjava vaše kriterijume i očekivanja.

Zdravlje: Prijaće Vam promena i relaksacija.

Blizanci

Ljubav: U odnosu sa voljenom osobom nije sve onako kao što biste želeli, ali sve je moguće poboljšati uz veću dozu iskrenosti i razumevanja.

Posao: Pozitivni uzori mogu da vam posluže kao dobro rešenje za neke sporne situacije. Ugledajte se na nekog ko ima više znanja ili iskustva.

Zdravlje: Budite pažljiviji u saobraćaju, izbegavajte stresne situacije.

Rak

Ljubav: Dobra volja čuda čini, dovoljno je da vidite osmeh zadovoljstva na licu drage osobe i da osetite novu kreativnu inspiraciju.

Posao: Uvek postoji zaobilazno rešenje. Obratite pažnju na nove informacije, važno je da udružite svoje ineterese sa proverenim saradnicima.

Zdravlje: Izbegavajte različite situacije koje vas uznemiravaju.

Lav

Ljubav: Pogađa vas nečije ponašanje ili odluka. Trudite se da potisnete svoje neraspoloženje, mada vam to baš i ne uspeva.

Posao: Vi raspolažete ubedljivim argumentima, ali nekome nije stalo da istina ispliva na videlo. Očekujte teške pregovore.

Zdravlje: Večernje sate posvetite omiljenom hobiju i relaksaciji.

Devica

Ljubav: Bolje je da prihvatite partnerovu ideju, nego da provocirate novu ljubomornu scenu.

Posao: Nemojte se zavaravati da je istina sve ono sto čujete. Neko vas može iznenaditi na ružan način i bez objašnjenja za svoje postupke.

Zdravlje: Preterana zabrinutost se loše odražava na vašu koncentraciju.

Vaga

Ljubav: Pokažite više razumevanja i nove izlive nežnosti prema voljenoj osobi. Neko osvaja vaše simpatije i emotivnu naklonost.

Posao: Nema razloga da mistifikujete svoje poslovno-finansijske planove ili da ignorišete nečije prisustvo i poziv.

Zdravlje: Priuštite sebi neke lepe sitnice, kao recept za dobro raspoloženje.

Škorpija

Ljubav: Partner se suviše oslanja na vašu dobru volju, što vas dodatno opterećuje. Ništa ne može da se privede kraju bez vašeg učešća.

Posao:Delujete zabrinuto u očekivanju da neko odgovori na vašu ponudu. Tražite zaobilazno rešenje kako biste sačivali svoju poslovnu poziciju.

Zdravlje: U večernjim satima prijaće vam neka omiljena zabava, kao dobra relaksacija.

Strelac

Ljubav: Sačuvajte samokontrolu, bolje je da ne provocirate partnera na uzajamno dokazivanje. Stvari lako mogu da izmaknu kontroli.

Posao: Potrebno je da sagledate različite događaje na poslovnoj sceni i svoju ulogu ili mogućnosti.

Zdravlje: Obratite pažnju na pravilnu ishranu.

Jarac

Ljubav: Voljena osoba ponekad ima velike zahteve, ali vi umete da ih ispunite. Budite dovoljno maštoviti i osmislite zabavu u dvoje.

Posao: Očekuje vas niz interesantnih susreta. Učinite sve što je potrebno da spojite lepo i ugodno sa praktičnim i korisnim.

Zdravlje: Zračite pozitivnom energijom.

Vodolija

Ljubav: Osmeh zadovoljstva na nečijem licu predstavlja najlepšu potvrdu zajedničke sreće i osećanja koja vas ispunjavaju.

Posao: Potrebno je da definišete svoje poslovne ciljeve i da se usaglasite sa saradnicima oko zajedničkih interesa.

Zdravlje: Prijaće vam relaksacija.

Ribe

Ljubav: Očekuje vas prijatno iznenađenje u susretu sa bliskom osobom. Potrudite se da uzvratite na sličan način, budite dovoljno maštoviti.

Posao: Suočavate se sa novim i napornim obavezama, važno je da utičete na nečije mišljenje kako biste ubržali zajedničku akciju.

Zdravlje: Prijaće vam izlazak ili boravak u prirodi.

