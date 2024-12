Dnevni horoskop za 4. decembar

Horoskop za 4. decembar 2024. godine

Ovan

Ljubav:

Ponekad je teško podvući jasnu crtu ili postaviti znak jednakosti, između glasa razuma i nekontrolisanih emocija.

Posao:

Ugledajte se na jednu uspešnu osobu iz svoje okoline i nemojte rizikovati bez preke potrebe. Završite započeti posao u predviđenom roku.

Zdravlje:

Prijaće Vam psihološko opuštanje i relaksacija.

Bik

Ljubav:

U određenim situacijama uz Vas trpi i voljena osoba, ali Vi to uporno poričete sa namerom da se stvari promene u Vašu korist.

Posao:

Delujete sumnjičavo u susretu sa saradnicima. Ukoliko se previše udaljavate od zajedničkih tema, očekuju Vas dodatne komplikacije.

Zdravlje:

Preterana zabrinutost loše utiče na Vašu koncentraciju.

Blizanci

Ljubav:

Latentna nesigurnost koju osećate proizilazi iz emotivne slabosti ili nesposobnosti da se odlučno suprotstavite jednoj bliskoj osobi.

Posao:

Potrebno je da realno procenite situaciju na poslovnoj sceni. Delujete oprezno i ne verujte u sve što vidite ili čujete u susretu sa saradnicima.

Zdravlje:

Izbegavajte situacije u kojima osećate psihološki pritisak.

Rak

Ljubav:

Nema potrebe da se ponašate teatralno u društvu voljene osobe. Prilagodite svoju ulogu u skladu sa zajedničkim potrebama.

Posao:

Važno je da odaberete situaciju koja paralelno ispunjava Vaša duhovna interesovanja i donosi materijalnu korist.

Zdravlje:

Prijaće Vam šetnja ili boravak u prirodi.

Lav

Ljubav:

Voljena osoba očekuje da dosledno ispunite svoja obećanja. Teško Vam je da uskladite potrebe i interesovanja.

Posao:

Očekujete pozitivan odgovor ili određeno priznanje za svoj rad. Nemojte dozvoliti da Vas neko isprovocira na impulsivno ponašanje.

Zdravlje:

Prijaće Vam kreativna izolacija, primenite neku od tehnika psihološkog opuštanja.

Devica

Ljubav:

Voljena osoba ponekad ima velike zahteve, ali Vi umete da ih ispunite. Budite dovoljno maštoviti i osmislite zabavu u dvoje.

Posao:

Očekuje Vas niz interesantnih susreta. Učinite sve što je potrebno da spojite lepo i ugodno sa praktičnim i korisnim.

Zdravlje:

Zračite pozitivnom energijom.

Horoskop za 4. decembar 2024. godine u nastavku

Vaga

Ljubav:



Škorpija

Ljubav:

Pokušajte da razumete nečiju nemoć ili emotivnu slabost. Ne budite nadmeni.

Posao:

Pred Vama su različite obaveze koje zahtevaju zajednički dogovor i finansijsku saradnju.

Zdravlje:

Uživajte u svom svetu intime.

Ljubav:

Nema potrebe da se ponašate suviše strogo ili hirovito prema voljenoj osobi, pokažite više nežnosti i razumevanja u svakom pogledu.

Posao:

Važno je da se pravilno razumete sa saradnicima ili da jasno definiše zajednička pravila u poslovnoj saradnji.

Zdravlje:

Izbegavajte nezdravu ishranu ili preterano konzumiranje cigareta i alkohola.

Strelac

Ljubav:

Partner očekuje da zablistate u punom sjaju. Možda to predstavlja određeni napor, ali uvek vredi pokušati.

Posao:

Diplomatska nota ponekad postaje neizbežna, a poslovni kompromis predstavlja jedino ispravno rešenje.

Zdravlje:

Potrebna Vam je psihološka ravnoteža.

Jarac

Ljubav:



Vodolija

Vaše raspoloženje može da se shvati na različite načine, a partner nema previše razumevanja za Vaše izgovore.Dobijate pogrešne informacije o poslovnim prilikama. U susretu sa saradnicima izbegavajte preteranu razmetljivost.Prijaće Vam izlazak ili susret sa prijateljima.

Ljubav:

Partner deluje sumnjičavo i to se odražava na Vaše neraspoloženje. Ne želite da se sukobljavate oko sitnica koje Vas nepotrebno razdvajaju.

Posao:

Očekuju Vas različite obaveze, potrebno je da se dobro organizujete u susretu sa saradnicima. Na vreme zatražite nečiju podršku.

Zdravlje:

Ribe

Ljubav:

Bolje je da se bavite svojim dilemama, nego da se uplićete u tuđe planove. Ostanite po strani, zna se gde je kome mesto.

Posao:

Polazite od pogrešnih informacija, tako da donosite pogrešan zaključak. Poslovni neuspeh predstavlja logičan sled događaja.

Zdravlje:

Obratite pažnju na zdrav i uredan život.

