Ljubavni horoskop za 25. april: Škorpije, sprema vam se veliko ljubavno iskušenje

Šta predviđa dnevni ljubavni horoskop za 25. april?

Ovan

Mogli biste osetiti grubost partnera kojem je već dosta da vi lelujate po oblacima. Pokušajte da budete zreliji i konkretniji. Previše priče istina nikuda ne vodi, ali iskreni zagrljaji i pogledi dovoljni su da se osećate dobro i ispunjeno. Bez obzira na nemire koji vam dolaze iz prošlosti, vi ćete biti srećni i u stabilnoj vezi na obostrano zadovoljstvo. Uz pomoć svojih dragih prijatelja samci će zaboraviti brige i otvoriti se za nove mogućnosti.

Bik

Stalo Vam je da prevaziđete nemir ili »emotivnu krizu«, tako da se nalazite se pred novom odlukom koju želite da saopštite dragoj osobi. Moguće je da partner izražava negodovanje i pokušava da Vas uveri u drugačiji način razmišljanja. Privremeno udaljavanje od voljene osobe ili emotivna distanca treba da Vas podstakne na dobro rešenje. U rasvetljavanju ljubavnih dilema, važno je da sačuvate unutrašnju energiju i psihološku ravnotežu. Sve se dobro rešava, po principu dogovora i uz zajedničku emociju. Učinite sve što je potrebno da sačuvate svoju ljubavnu sreću i osobu do koje Vam je stalo. Ako ste mladi ili slobodni, česti ljubavni susreti i kontakti više deluju kao »zamena« za neke neostvarene želje koje imate. Na sreću, očekuje Vas dobar ljubavni epilog uz zajedničko zadovoljstvo.

Blizanci

Povezanost s voljenom osobom biće jaka u dalekim i neobičnim temama i bavljenjima. Pred vama su dani u kojim ćete razmenjivati ideje o svemu i svačemu, ali će vas to oboje ispunjavati. Oni koji su još sami tražiće osobu iz svojih snova.



Rak

Delujete vrlo privlačno i inspirisani ste za novu emotivnu ulogu, ljubavnu romansu ili strasnu vezu. Novi događaji unose lagani nemir u Vaš porodični ili ljubavni život. Pod uticajem snažnih emocija često menjate svoje raspoloženje ili odluke. Ali, talas novih i uzavrelih emocija predstavlja put do zajedničke sreće. Važno je da usrećite svog partnera ili da osećate uzajamnu naklonost. U ljubavnoj perspektivi, dobro se dobrim vraća. Imate utisak da lako osvajate različite osobe koje pobuđuju Vašu emotivnu pažnju. Ukoliko ste mladi ili slobodni, uživajte u novim susretima u skladu sa svojim emotivnim potrebama. Slobodno pomerite neke dosadašnje granice i uspostavite nove kriterijume vrednosti u zajedničkom ili ljubavnom životu.



Lav

Za vas je ovo srećan period za ljubavni život. Ali, ovo je takođe i povoljan period za samoanalizu i za istraživanje dubljih nivoa, a to su problemi u odnosu koje je inače teže razumeti. Neko od vas će biti usmeren na istraživanje spiritualnih ili kulturoloških tema, traženje i otkrivanje istine u dvoje i, zašto da ne, otkrivanje sveta zajedno kroz “ljubavno carstvo i svetove”. Može se raditi o ljubavima koje su udaljene, o ljubavnoj priči sa nekim ko živi na drugom kraju sveta, ili jednostavno, o romantičnom putovanju u dvoje.





Devica

Osećate veliki emotivni zanos i zadovoljstvo u društvu voljene osobe. Prija Vam nečije ponašanje i spremnost da Vam ugodi na različite načine. Emotivni zanos ponekad treba kontrolisati, obratite pažnju na nečije komentare. Sve ima pravi smisao, ako postoji zajednički dogovor i dobra volja. Prihvatite realnu sliku u ljubavnom odnosu. Suočavanje sa istinom predstavlja rasterećenje i najavljuje dobar početak. Ako ste mladi ili slobodni, očekuju Vas zanimljivi kontakti i nova poznanstva. Neko će Vas šarmirati svojom pojavom i stilom ponašanja. Nema razloga da se ponašate suviše strogo prema voljenoj osobi. Slobodno izrazite svoja potisnuta osećanja ili namere. Učinite neki poseban gest pažnje u prilog zajedničkoj sreći.

Vaga

Ne zavaravajte se, ako postoji ljubitelj moći i uticaja, onda ste to vi. Pažnja i nastupi pred javnošću sasvim su druga stvar. Zavođenje ili hipnotizovanje masa jeste još jedan od vaših skrivenih talenata. Bićete vrlo osetljivi na energiju drugih ljudi i vešto izbegavati susrete ili druženja koja vam ne odgovaraju. Cinično očekujete razočaranja, ali vreme čuda neće vas zaobići. Osnovna porua je: optimizam vam otvara nova vrata. Uživajte u carstvu ljubavi i uz voljenu osobu.





Škorpion

Ako imate dugu, stabilnu vezu, ovo je period u kome ćete poželeti da promenite svoj status. Moguće da ćete još jednom izanalizirati celu situaciju. Slobodni pripadnici ovog znaka će možda poželeti da obnove stare emotivne veze. Moguće je da se pojavi neka osoba iz prošlosti sa kojom ste imali burnu, strasnu vezu. Budući da vam je Saturn sada naklonjen, postoji šansa da veza sada bude nastavljena na ozbiljnijim osnovama. Shvatićete da ste možda ranije bili previše hiroviti i da niste umeli da cenite partnera na pravi način. Ako ste u braku, bićete na ljubavnom iskušenju. U svakom slučaju vreme je kao stvoreno za erotska uživanja i sudbinske susrete. Moguća je tajna veza sa nekom osobom koja će na vas delovati kao magnet.



Strelac

Idućih par dana vaša će ljubavna stremljenja biti uglavnom platonskog karaktera. Osećaćete doduše, sve veću potrebu za ljubavlju, ali i za tim da sanjarite o svojim idealima. Zbog toga će neki biti u dilemama da li izaći ili se povući.





Jarac

Bićete veseli zbog stvari koje su vam drage. Uslediće prijatne zabave bez previše pompe, kao i opuštenost u krugu dragih vam osoba. Činiće vam se da je sve moguće. Bićete otvoreni i imaćete poverenja u one koji vas vole. Zadovoljstvo je tu.



Vodolija

Ako ste u vezi: Vaš bračni ili emotivni partner i vi imaćete mnogo ideja i predloga o tome kako biste mogli da poboljšate vaš zajednički život i unapredite vašu emotivnu vezu. Prijaće vam razgovori o raznim temama koje ćete voditi svakoga dana kad god budete u mogućnosti. To će vam pomoći da se lakše organizujete oko zajedničkih planova, a biće vam i zabavno. Prijaće vam zajednički izlasci, kako u restorane i kafiće, tako i na zajednička mesta na koja volite da idete, organizovaćete izlete na razn mesta, gde god budete mogli da se izdvojite iz gužve i gde možete da provedete vreme nasamo sa voljenom osobom.



Ako ste slobodni: Imaćete dobar nastup pred osobom koja vam se dopada i uspećete da privučete njenu pažnju. Potrudićete se da se prethodno dobro informišete o tome šta vašu simpatiju zanima, šta voli, za kakve se tipove interesuje i predstavićete joj se upravo kao neko koga zamišlja kao idealnu osobu. Pazite da ne preterate, jer ako se budete previše pretvarali da jeste ono što miste, doživećete neslavni kraj. Ako budete mudri i šarmantni, uspećete da je dobijete i uđete u novu vezu. Nešto starije osobe će biti strastvene i pune samopouzdanja. Neće oklevati da osobi koja im se dopada priđu direktno i sa reči pređu na dela. Faktor iznenađenja će im pomoći da postignu uspeh. Dalje već moraju da se dokažu.



Ribe

Ovih dana mešaćete dva privatna stila: jedan je raznolik, atraktivan, sa puno ljudi, a drugi je tih, povučen, običan, svakodnevan. Ponekad ćete biti glavna meta udvarača, a već drugi dan obična osoba koju primećuju samo prijatelji. Bićete dobro.





