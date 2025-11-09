Đokovići stigli u Beograd, Srđan između Dijane i Saške, kakav doček na aerodromu FOTO

Porodica Đoković sletela u Beograd iz Atine
Sinoć je jednom više Novak Đoković ispisao istoriju belog sporta u kome je neprikosnoven već dve pune decenije, i 101. titula je upisana u njegovoj blistavoj karijeri. Hellenic Championship, turnir koji se od ove godine održava u Atini bio je mesto gde je on pokazao zašto je najbolji teniser svih vremena.
U uzbudljivom finalu punom preokreta savladao je Italijana Lorenca Musetija, a trofej je podigao u društvu najmilijih - čitave porodice Đoković koja ga je bodrila od prvog do poslednjeg dana.
Svi su slavili sinoć na betonskoj podlozi turnira koji je iz Beograda preseljen u grčku prestonicu a najveseliji je kao uvek bio Srđan Đoković, ništa manje vesela nije bila ni njegova supruga Dijana. Uz njih bili su i Marko, Đorđe, Saška, Jelena, Stefan, Tara i Aleksandar a samo dan kasnije vreme je bilo za polazak iz Grčke.
Doduše, nije cela porodica stigla za Beograd - Novak, Jelena i naslednici ostali su tamo zbog školskih obaveza mališana, ali su zato Srđan i i Dijana zajedno sa snahom Saškom, suprugom Novakovog brata Đorđa, danas sleteli u Beograd, nasmejani i vidno ponosni.
Na aerodromu ih je dočekala grupa obožavalaca i novinara, a ponosni roditelji nisu krili emocije. Na pitanje kako se osećaju nakon još jednog Novakovog trijumfa, Dijana Đoković je, kako piše Blic, kratko, ali sa osmehom, poručila: „Bravo, tako treba.“
Pročitajte Zašto je Novak Đoković uložio 5 miliona dolara u kokice?
Snimci i fotografija sa sinoćnjeg finala postali su viralni gotovo odmah na društvenim mrežama, a pored onog gde Novak cepa majicu nakon osvajanja pobedničkog poena, sav šou ukrao je njegov otac Srđan.
Poznat po svom temperamentu i glasnom slavlju tokom sinoćnje dodele trofeja najstariji Đoković privukao je pažnju publike – uzeo je zvučnik, pustio pesmu „Jedna zemlja – jedan tim“ i podigao tri prsta, što je izazvalo prave ovacije na tribinama.
– Naravno da smo lepo proslavili, uz lepu pesmu. To je naša majka Srbija – izjavio je Srđan Đoković po dolasku u Beograd.
Porodica Đoković sa osmehom je napustila terminal, noseći kofere i dobre vibracije posle još jedne uspešne sedmice za najboljeg tenisera sveta.
Slične Vesti
Ona je napustila fakultet zbog trudnoće, a on... Evo šta su Dijana i Srđan Đoković po obrazovanju
Dijana i Srđan Đoković nisu uspeli da završe fakultet
23/11/2023Saznajte više
Pred venčanje Dijana i Srđan Đoković imali su težak razgovor: Ja sam htela da rodim dete, a on...
Venčanje Srđana i Dijane Đoković bilo je prelepo
21/10/2023Saznajte više
Porodica slavi rođenje Aleksandra Đokovića: Novak, Marko i Đorđe najveseliji, prelepi vatromet obasjao vilu na jezeru FOTO
Porodica Đoković slavi rođenje naslednika
22/03/2023Saznajte više
Blista u belom! Dok su Srđan i Dijana u dalekoj Australiji, ONA je odlučila da obuče venčanicu FOTO
Srđan i Dijana Đoković u Melburnu, prija u venčanici
23/01/2023Saznajte više
Bolest Srđana Đokovića umalo imala fatalan ishod: Zbog Novaka smo stradali zdravstveno, Dijana se jedva izvukla
Srđan Đoković otvorio dušu o porodičnim problemima
24/12/2022Saznajte više
Dijanina velika prijateljica: Ovu pevačicu narodne muzike porodica Đoković obožava, bila je uz njih i u najgorim trenucima
Porodica Đoković ovu našu pevačicu narodne muzike obožava
15/11/2021Saznajte više
Pročitajte još
Đokovići stigli u Beograd, Srđan između Dijane i Saške, kakav doček na aerodromu FOTO
Porodica Đoković sletela u Beograd iz Atine
09/11/2025Saznajte više
Mnogi je pamte iz filma “Majstori, majstori”: Semka Sokolović bila je odlična glumica, ali i više od toga
Semka Sokolović Bertok bila je odlična glumica, ali i više od toga
09/11/2025Saznajte više
Novak Đoković je moj stric! Saškin i Đoletov sin oduševio u Atini
Novak Đoković oduševio bratanca
09/11/2025Saznajte više
Brus Vilis konačno u javnosti! Za ruku ne drži suprugu Emu, evo u kakvom je stanju slavni glumac FOTO
Brus Vilis konačno u javnosti
09/11/2025Saznajte više
Večna im slava! Glumci odali počast kolegama, dirljiva scena
Glumci iz predstave “Let iznad kukavičjeg gnezda”
08/11/2025Saznajte više
Umro čuveni voditelj Top Gira
08/11/2025Saznajte više
Komentari (0)