Đokovići stigli u Beograd, Srđan između Dijane i Saške, kakav doček na aerodromu FOTO

Autor: | 09/11/2025

0

Porodica Đoković sletela u Beograd iz Atine

Sinoć je jednom više Novak Đoković ispisao istoriju belog sporta u kome je neprikosnoven već dve pune decenije, i 101. titula je upisana u njegovoj blistavoj karijeri. Hellenic Championship, turnir koji se od ove godine održava u Atini bio je mesto gde je on pokazao zašto je najbolji teniser svih vremena.

U uzbudljivom finalu punom preokreta savladao je Italijana Lorenca Musetija, a trofej je podigao u društvu najmilijih - čitave porodice Đoković koja ga je bodrila od prvog do poslednjeg dana.

Svi su slavili sinoć na betonskoj podlozi turnira koji je iz Beograda preseljen u grčku prestonicu a najveseliji je kao uvek bio Srđan Đoković, ništa manje vesela nije bila ni njegova supruga Dijana. Uz njih bili su i Marko, Đorđe, Saška, Jelena, Stefan, Tara i Aleksandar a samo dan kasnije vreme je bilo za polazak iz Grčke.

Doduše, nije cela porodica stigla za Beograd - Novak, Jelena i naslednici ostali su tamo zbog školskih obaveza mališana, ali su zato Srđan i i Dijana zajedno sa snahom Saškom, suprugom Novakovog brata Đorđa, danas sleteli u Beograd, nasmejani i vidno ponosni.

Na aerodromu ih je dočekala grupa obožavalaca i novinara, a ponosni roditelji nisu krili emocije. Na pitanje kako se osećaju nakon još jednog Novakovog trijumfa, Dijana Đoković je, kako piše Blic, kratko, ali sa osmehom, poručila: „Bravo, tako treba.“

Snimci i fotografija sa sinoćnjeg finala postali su viralni gotovo odmah na društvenim mrežama, a pored onog gde Novak cepa majicu nakon osvajanja pobedničkog poena, sav šou ukrao je njegov otac Srđan.

Poznat po svom temperamentu i glasnom slavlju tokom sinoćnje dodele trofeja najstariji Đoković privukao je pažnju publike – uzeo je zvučnik, pustio pesmu „Jedna zemlja – jedan tim“ i podigao tri prsta, što je izazvalo prave ovacije na tribinama.

– Naravno da smo lepo proslavili, uz lepu pesmu. To je naša majka Srbija – izjavio je Srđan Đoković po dolasku u Beograd.

Porodica Đoković sa osmehom je napustila terminal, noseći kofere i dobre vibracije posle još jedne uspešne sedmice za najboljeg tenisera sveta.

