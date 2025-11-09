Novak Đoković je moj stric! Saškin i Đoletov sin oduševio u Atini

Najbolji teniser svih vremena sinoć je još jednom dokazao zbog čega mu nema ravnog u belom sportu - osvojio je 101. titulu u karijeri na turniru čiji je pokrovitelj, a glavni organizator njegov najmlađi brat Đorđe Đoković.

Novak Đoković je posle turbulentnog početka i gubitka prvog seta od Lorenca Musetija uspeo da preokrene rezultat u svoju korist i prvi podigne trofej Hellenic open koji se ove godine preselio iz srpske u grčku prestonicu. Photo by Milos Bicanski/Getty Images

Ono što je Noletu posebno značilo što tokom svih sedam dana turnira su svi njegovi najmiliji bili u loži - otac Srđan, majka Dijana, supruga Jelena, deca Stefan i Tara, ali i braća Marko i Đorđe kao i njegova supruga Saška i najmlađi član porodice Đoković Aleksandar.

Kao što je poznato, Novakov najmlađi brat je ujedno i direktor pomenutog turnira te je imao pune ruke posla svih prethodnih dana, dok mu je najveća podrška ali i logističar bila surpuga Saška čiji je brend SAASH jedan od pokrovitelja Hellenic open-a. Instagram screenshot @saskaveselinov

Dvoipogodišnji Aleksandar je iz sveg glasa i srca bodrio nepobedivog strica na putu ka osvajanju njegove 101. titule a kada je taj cilj Novak Đoković ostvario među prvima mu je u zagrljaj dotrčao Đorđev i Saškin naslednik ne krijući koliko je srećan.

Porodične fotografije i emotivne trenutke modna kreatorka je delila tokom jučerašnjeg dana na svom Instagram nalogu, a tu smo mogli da vidimo koliko je Aleksandar porastao. Dok je mamu i tatu čvrsto držao za ruku šetao je terenom nakon završenog finalnog meča.

Osim Đokovića, u loži je bila i porodica Veselinov, Saškini roditelji koji se odlično slažu sa prijateljima Srđanom i Dijanom, te nije bilo iznenađujuće što su i oni svih sedam dana proveli u Atini u porodičnom ambijentu. Đoletova supruga podelila je fotografiju sa prelepom majkom a komentari poput onih da su iste i da izgledaju kao drugarice i dalje ne prestaju da se nižu.

Osim toga, Saška, koja je uz supruga preuzela na sebe veći deo organizacije turnira koji je po svemu bio besprekoran podelila je i pohvale na njihov račun, a bilo je veoma izazovno uskladiti porodične i poslovne obaveze tokom prethodnog perioda. Instagram screenshot @saskaveselinov

Ipak, sve su uspeli zajedno i usled dobre organizacije, a sinoć je posle meča definitivno svu pažnju ukrao preslatki plavušan koji je bio veoma veseo i razdragan kao da je svestan da je njegov stric uradio nešto veliko.

