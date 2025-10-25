Moje si danas, moje si sutra: Saša Kovačević posle 10 godina verio Zoranu, zasijao dijamantski prsten

Saša Kovačević verio je Zoranu Tasovac posle deset godina emotivne veze.

Pop zvezda, koja je nedavno proslavila 40. rođendan, rešila je da stavi tačku na momački život.

On je na svom Instagramu objavio fotografije romantične prosidbe, na kojoj se vidi trenutak kada je kleknuo i stavio Zorani na ruku verenički prsten sa dijamantom.

Odmah su usledile brojne čestitke, kako od strane fanova, tako i njegovih kolega.

U poslednjem intervjuu koji je dao za HELLO! Saša Kovačević nagovestio je da će se uskoro oženiti, ali je i priznao da mu nije jasno zašto je ljudima to zanimljiva tema.

Zaista ne znam zašto je to toliko interesantno. Siguran sam da će, kad prođe svadba, krenuti pitanja“kad će dete”, pa “kad će drugo dete”... (smeh)

Otkrio je i da njega i Zoranu ne zanima "velika srpska pravoslavna svadba".

- Moju lepšu polovinu i mene ne zanima preterano mišljenje drugih ljudi, osim ako nije reč o našoj porodici i najbližim prijateljima, a oni nas podržavaju. Spremni smo da oslušnemo šta bi oni voleli, ali nas dvoje odlučujemo šta će biti, a po pitanju svadbe isto razmišljamo.

Zoraninu ćerku Iskru, Saša doživljava kao svoje dete.

- Svi znaju da ja nisam Iskrin biološki otac, ali se zaista osećam kao da jesam iako ona ima svog oca i u te stvari niko od nas nije ulazio. Ja nju zaista osećam kao svoju. Imamo prelep odnos i što se vaspitanja tiče, sve polazi iz kuće. Ključ svega je komunikacija. Iskra je preemotivna i neko sa kim zaista može da se razgovara na svaku temu.





