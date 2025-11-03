Ćerka verenice Saše Kovačevića jedva dočekala lepe vest

Saša Kovačević verio je svoju devojku Zoranu Tasovac, posle osam godina veze. Instagram/sashakovacevic

Ta vest stigla je u godini u kojoj je obeležio jubilarni 40. rođendan, a on iskreno priznaje da je možda i taj momenta imao udela u odluci.

-Ja sam već posle mesec dana veze znao da je Zorana ona prava. Za mene je veridba samo formalnost, jer nas dvoje već dugo živimo kao supružnici – rekao je pop pevač u razgovoru za HELLO!.

Verenički prsten zasijao je na Zoraninoj ruci nakon romantične prosidbe u Grčkoj, za koju je malo ljudi iz njegovog okruženja znalo unapred.

Ipak, osim Sašinog brata Radeta i njegove devojke, da se sprema veridba znala je i Zoranina ćerka Iskra.

- Ona je prva videla prsten koji sam izabrala i mnogo se obradovala. Godinama mi je postavljala pitanje: “Papa, kad ćeš da veriš mamu”, tako da je sada bila baš srećna što se to desilo – ispričao je Saša Kovačević za HELLO! dodajući uz smeh:

- Iskra je toliko bila nestrpljiva da čuje novosti da me je taj dan 18 puta zvala i pitala “Papa, jesi li je pitao”.

O detaljima venčanja Saša Kovačević još uvek ne želi da priča, ali kako kaže budući da njegova lepša polovina mnogo voli Italiju nije isključeno da upravo u toj zemlji izgovori sudbonosno “da”.





