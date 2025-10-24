Tužna sudbina Bobine Marije... Preminula je u 57. godini na ulici, baš kao njena majka, tih dana bila je srećnija nego ikada

Rialda Kadrić, zvezda kultnih “Ludih godina”, najgledanijeg domaćeg filmskog serijala svih vremena, napustila nas je 25. janura 2021. godine. Preminula je u Atini, iznenada, bez najave, prerano. Iako se davne 1984. godine odselila u London, gde se školovala, zaposlila i kasnije udala, život je iznenada izgubila boraveći u Grčkoj. Spletom okolnosti, bila je to repriza tužne sudbine koju je pre tri decenije doživela njena majka – srčani udar na ulici.

– Tog 16. januara 1991. godine moja majka je iznenada preminula na ulici u Beogradu, rat u Jugoslaviji se širio, i rešila sam da ostanem u Londonu i počnem neki novi život – reči su kojima je u jednom od retkih intervjua opisala razloge za tu, možda najvažniju životnu prekretnicu. Rialda je odlučila da nastavi život daleko od Srbije, a onda je i sama tog hladnog 26. janura i sama izgubila život na ulicama velikog grada, baš kao i njena majka.

Rođena je u Beogradu, u junu 1963. godine. Dramsku grupu Radio-Beograda Rialda Kadrić upisala je kao devojčica, a ništa starija nije bila ni kada je postala čuvena Marija. Trebalo je da je igra Sonja Savić, ali Rialda je, pošto je čula o čemu se radi u filmu, prišla pomoćniku reditelja i rekla da je ostala u drugom stanju, ali ne sme da kaže roditeljima. Čak je zaplakala. Suze su bile uverljive, imala je jedva 14 godina kada joj je pripala uloga gimnazijalke koja doživljava prvu veliku ljubav, a s njom i neplaniranu trudnoću. Pred kamerama joj se, kasnije je otkrila, desio i prvi poljubac.

youtube printscreen

Krajem sedamdesetih i skoro celih osamdesetih Marija i Boba bili su najpopularniji par jugoslovenske kinematografije, najvažnija karika uvek rado gledanih dogodovština Žike Pavlovića i njegove dinastije. “Lude godine” počele su kao ozbiljna drama i upozorenje mladima, a završile se kao komedija bez konkurencije. Junaci serijala postali su zvezde i izvan granica bivše države, pa je tako Rialda na jednom festivalu u Moskvi dočekana kao holivudska diva. No, u njenoj karijeri upisano je još naslova: “Dvoboj za južnu prugu”, “Ćao, inspektore”, “Ljuba Moljac”, “Šest dana juna”, i poslednji “Čudna noć”, koji je snimila 1990.

Godine, lude i one druge, odvele su Rialdu daleko od sveta filma. Završila je Filološki fakultet, potom je sa diplomom svetske književnosti iz Londona za Radio-televiziju Srbije slala priloge, sarađivala je sa mrežom BBC, da bi se 1997. preselila u Vašington, gde je radila za Glas Amerike. U međuvremenu se udala i svom prezimenu dodala još jedno – Šebek. Po povratku u London specijalizovala se za psihoanalizu, kojom se bavila prethodne dve decenije. Stekla je i zvanje psihoterapeuta. Gluma je, kako je objasnila, bila “samo mladalački eksperiment”. Youtube printscreen

Ipak, nije dugo razmišljala kada su je pozvali da snimi nastavak franšize kojom se proslavila. Radovala se što će ponovo raditi sa njenim Bobom, odnosno Vladimirom Petrovićem, sa Nikolom Kojom, koji je igrao njihovog sina Mišu, iako je u stvarnom životu samo četiri godine mlađi od “mame”, sa “frau Elzom” Vesnom Čipčić... A onda je iz Atine stigla tužna vest. Javio se i producent Milan Todorović:

‒ Trenutno mi se i ne radi taj film bez nje, ali verujem da bi volela da ga realizujemo. Svakako će biti posvećen sećanju na Rialdu i nadam se da će opravdati očekivanja koja je imala. Ona je bila Marija i taj lik neće igrati niko drugi.

Premijera filma “Povratak Žikine dinastije” zakazana je za 2. decembar u “Sava” centru. Duhovit, emotivan i pun prepoznatljivog šarma koji je ovu priču učinio besmrtnom, „Povratak Žikine dinastije“ sada nam donosi priču o Miši Pavloviću, koga i dalje tumači Nikola Kojo, a čije ljubavne i egzistencijalne probleme budno prate Frau Elza (Vesna Čipčić) i otac Boba (Vladimir Petrović).

Glavna linija priče prati Mišu kome dolaze sinovi koje dugo nije video, jer žive sa Natašom u Moskvi. Kada stignu momci koji nose imena svojih pradeda - Žike i Milana, počinje nova luda godina, prepuna smeha, avanture, ali i porodičnih vrednosti.

Nemanja Miščević





