Hana Ikodinović posle promene fakulteta spakovala kofere i napustila Madrid

Hana Ikodinović opre nekoliko nedelja preselila se u špansku prestonicu gde je upisala psihologiju, a mama Nataša ju je ispratila i smestila u studentskom domu u Madridu, međutim... Odmah po polasku na fakultet, ćerka Nataše Bekvalac je shvatila da se na psihologiji neće pronaći, već je poželela da promeni studije, dok je još moguće.
- U startu je došlo do prvih problemčića. Upisala je psihologiju, pa je shvatila da to nije pravi izbor. Rekla mi je: Mama, ja sam suštinski na Medicinskom fakultetu, ne želim da studiram medicinu. Sada smo u fazi promene na marketing - iskreno je rekla Nataša, koja je svojim ćerkama sjajan roditelj.
Pevačica je otkrila da je Hana imala želju da ode u Španiju, ali je priznala da je i sama uticala na tu odluku.
- Nije da nisam uticala. Španija je moja omiljena zemlja, u budućnosti bih volela da puno vremena provodimo tamo. Hana je u Madridu, ali meni su interesantne i Ibica, i Valensija - rekla je pevačica gostujući preksinoć kod Ognjena Amidžića u "Amidži šou".
Ubrzo po promeni fakulteta, Hana Ikodinović spakovala je kofere i doletela iz Madrida u rodni Beograd gde ju je na aerodromu raširenih ruku sačekala mama, a veruje se da je razlog njenog dolaska promocija Natašinog novog albuma.
- Hana i ja imamo lep, otvoren, prijateljski odnos. Drago mi je da kada nešto ne valja, prvi broj koji okrene je moj. Mama ne rešava sve probleme, ali drago mi je što može sve da mi kaže. Teško mi je što ide, uopšte mi nije svejedno, ali znam da je to jako važno za njenu budućnost i to mi daje snagu. Ne mogu da zamislim dan bez nje, ali isto tako znam da je osamostaljivanje nešto najvažnije za decu – rekla je Nataša Bekvalac jednom prilikom.
Ono što je zanimljivo je da je novosadska Barbika pre dve večeri u pomenutoj emisiji govorila da bi se ukoliko mora najpre pomirila sa Haninim tatom, Danilom Ikodinovićem, a tu izjavu je njihova mezimica podelila na svim društvenim mrežama.
Osim toga, tim povodom oglasila se i Dačina bivša supruga Maja Ognjenović objaviviši zanimljivu fotografiju iz uvodnih špica španskih serija sa još zanimljivijim emotikonom smajlija koji drži ruku preko usta. Da li je htela da nam kaže nešto između redova, saznaćemo u bliskoj budućnosti.
