Nataša ćerki platila fakultet u Španiji, ona se predomislila: Ništa od psihologije

Hana Ikodinović ove godine proslavila je 18. rođendan, a nedugo posle mature postala je mnogo aktivnija na društvenim mrežama. Tako je javnost dobila uvid u njen život.

Pre nepunih mesec dana, zajedno sa mamom, otputovala je u Madrid gde će ubuduće živeti i studirati.

- Hana i ja imamo lep, otvoren, prijateljski odnos. Drago mi je da kada nešto ne valja, prvi broj koji okrene je moj. Mama ne rešava sve probleme, ali drago mi je što može sve da mi kaže. Teško mi je što ide, uopšte mi nije svejedno, ali znam da je to jako važno za njenu budućnost i to mi daje snagu. Ne mogu da zamislim dan bez nje, ali isto tako znam da je osamostaljivanje nešto najvažnije za decu – rekla je Nataša Bekvalac.

Pop zvezda sada je započela promociju novog albuma “Mama”, sa kojeg se već izdvojilo nekoliko pesama u kojima su mnogi prepoznali autobiografske momente.

Gostujući u emisiji “AmiG Show” Nataša je govorila o brojnim temama iz privatnog života, a saznali smo i kako se Hana Ikodinović snalazi u novoj sredini.

- U startu je došlo do prvih problemčića. Upisala je psihologiju, pa je shvatila da to nije pravi izbor. Rekla mi je: Mama, ja sam suštinski na Medicinskom fakultetu, ne želim da studiram medicinu. Sada smo u fazi promene na marketing - iskreno je rekla Nataša, koja je svojim ćerkama sjajan roditelj.

Pevačica je otkrila da je Hana imala želju da ode u Španiju, ali je priznala da je i sama uticala na tu odluku.

- Nije da nisam uticala. Španija je moja omiljena zemlja, u budućnosti bih volela da puno vremena provodimo tamo. Hana je u Madridu, ali meni su interesantne i Ibicia, i Valensija.






