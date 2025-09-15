Studentski život počinje! Hana Ikodinović stigla u Madrid, Nataša i Dača emotivni, ovo je sada njen dom

Hana Ikodinović, ćerka Nataše Bekvalac i Danila Ikodinovića, stigla je do fakulteta!

Lepa Hana, koja je nedavno proslavila 18. rođendan, nedavno je i maturirala. Tim povodom, u javnosti su osvanule i prve zajedničke slike njenih roditelja i to 14 godina od razvoda. Instagram

Ponosni roditelji nisu krili sreću zbog velikih stvari koje se dešavaju u životu njihovog deteta, a očigledno je da su bivši supružnici u sjajnim odnosima te da mesta spekulacijama nema.

Juče je u životima kako novosadske Barbike tako i nekadašnjeg proslavljenog vaterpoliste bio izuzetno emotivno težak dan jer se njihova mezimica preselila u špansku prestonicu.

Ona je, naime, upisala prestižni univerzitet u Madridu, na kojem godišnja školarina iznosi 15.000 evra. Kako bi se što lakše adaptirala na novu sredinu i olakšala sebi početak studija prethodnih meseci je pohađala i privatne časove španskog jezika.

Hana je u poslednje vreme veoma aktivna na svom Instagram profilu, a sada je objavila fotografije i pokazala kako provodi prve dane u Španiji.

Ona je otputovala zajedno sa majkom Natašom, a njih dve su uveliko bile u šopingu i kupile puno stvari za opremanje stana.

Hana je nakon te fotografije objavila još jednu sa ulica Madrida, a nema sumnje da će sve ići baš onako kako je zamislila. Instagram

Podsetimo, Nataša je nedavno govorila o odnosu sa Hanom i priznala da joj je teško što će se uskoro odseliti.

– Hana i ja imamo lep, otvoren, prijateljski odnos. Drago mi je da kada nešto ne valja, prvi broj koji okrene je moj. Mama ne rešava sve probleme, ali drago mi je što može sve da mi kaže. Teško mi je što ide, uopšte mi nije svejedno, ali znam da je to jako važno za njenu budućnost i to mi daje snagu. Ne mogu da zamislim dan bez nje, ali isto tako znam da je osamostaljivanje nešto najvažnije za decu –kazala je ona.










