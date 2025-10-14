Natašina pesma sa novog albuma krije porodičnu tajnu, Hana sve javno otkrila FOTO

Pismo Hane Ikodinović mami raznežilo mnoge

Nataša Bekvalac, danas tačno u 12 časova i 30 minuta posle dugih devet godina diskografske pauze objavila je novi album koji simbolično nosi naziv "Mama".

Pevačica kako je do sada nekoliko puta najavljivala, ovim album pomeriće granice. Novi album “Mama” sadrži snažne emocije, baladske momente, ali i ritmove, sve ono po čemu je publika i zavolela Natašu.

Spisak naslova novih pesama koje je pevačica ranije najavila na svom Instagram profilu govori da je reč o duboko ličnoj priči. Album otvara pesma “Nataša”, a centralno mesto zauzima numera “Mama”, po kojoj je album i dobio ime. Zanimljivo je da se u jednom spotu pojavljuje majka Nataše Bekvalac, Mira. Tu su i pesme Oštećena, Patologija, Gola, Crni labud, Fali mi ljubav, Izlečena.

Nataša na novom albumu ima duet sa sestričinom Zoi, a njene ćerke Hana i Katja su u spotu za pesmu "Izlečena", koju je napisala Marina Tucaković i koju je Nataša godinama čuvala za specijalan projekat, kakav je album "Mama".

Oni koji su bili u prilici da čuju pesme pre nego što su otišle u etar, kažu da se može čuti i glas Natašine mlađe ćerke Katje.

- Ovo je priča o svemu što je moralo da se slomi da bi ponovo živelo i zasijalo. "Mama" nije samo album, ovo je zagrljaj svake žene koja je volela, padala i sebe rađala iznova. Ovo je priča o oproštaju i snazi i miru koji dolazi kada prestaneš da tražiš - rekla je Nataša Bekvalac.

Ono što niko nije znao a što je Hana Ikodinović otkrila na Instagramu je da je upravo na jednoj od haljina koju Nataša nosi u spotu ispisano njeno pismo mami povodom njenog 18. rođendana.

- Na haljini je oslikan tekst pisma, Hanin dar meni za njen 18. rođendan - napisala je Novosadska Barbika objavivši fotografiju na kojoj se vidi pomenuta haljina.

