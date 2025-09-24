Dnevni boravak Dragane Katić je renoviran, glavni arhitekta njen sin Boban, oduševiće vas stolice

Dom Dragane Katić njen sin je uredio sa mnogo ljubavi

Za svoj 60. rođendan, koji je proslavila u prvim danima avgusta, voditeljka Dragana Katić za HELLO! je otkrila i želje:

- Da smo svi na okupu, srećni, zdravi i bezbrižni. I, možda, da slavimo to što ću postati baka. To bi me oplemenilo i jako obradovalo, ali videćemo šta nam život sprema.

Sinovi Boban i Bojan leto su proveli uglavnom u Beogradu, što je Dragani posebno pijalo. Retko se ukaže prilika da, zbog njihovih obaveza, u isto vreme budu u majčinom domu, a ove godine voditeljka je i te kako uživala. Ni sama nije sanjala da će se uželeti pranja, peglanja, kuvanja, pa tek sada postala je svesna da su joj obaveze oko dece baš nedostajale.

Boban već dugi niz godina živi u Berlinu, gde je završio i arkitekturu, dok Bojan posle diplomiranja novinarstva na Fakulteta političkih nauka, vredno radi u našem glavnom gradu i to u struci, a gde tačno, pogledajte OVDE.

Dom Dragane Katić ovog leta bio je pravo mesto za porodično uživanje, a tome je najviše doprineo Draganin stariji sin Boban, koji se pobrinuo da dnevni boravak bude savršen. Naime, Dragana je otkrila u kojoj meri je sin, po obrazovanju arhitekta, zaslužan za uređenje njenog doma koji svi hvale.

- Kada sam odlučila da renoviram dnevni boravak, Boban je pitao "možeš li to meni da prepustiš". U to vreme tek je diplomirao. Rekla sam mu samo koje boje želim i on je sve preuzeo na sebe. Projektovao je biblioteku, birao komade nameštaja, napravio je raspored... Naravno, imao je ideje i za ostatak stana, ali nisam mogla da ih finansijski ispratim. (smeh)

A kako izgleda dom Dragane Katić posle renoviranja, pogledajte i sami. Posebnu pažnju privlače prelele trpezarijske stolice urađene od providnog materijala. Jednostavno i sofisticirano, baš kakva Dragana i jeste.










