Sergej Ćetković oglasio se posle najtežeg životnog perioda: Srećan sam kada vidim u kakve ljude odrastaju moje ćerke

Porodica Sergeja Ćetkovića ‒ mirna luka i oaza najveće radosti...

Kada je u martu, u razmaku od svega nedelju dana, izgubio oba roditelja, Sergej Ćetković povukao se iz javnosti kako bi odbolovao veliki gubitak.

Kroz najteže životne trenutke za ruke ga je čvrsto držala supruga Kristina, sa kojom je već dve decenije u skladnom odnosu. Kao kruna velike ljubavi stigle su ćerke Mila i Lola, koje je par usvojio posle dugogodišnje borbe za potomstvo.

U prvom pojavljivanju u medijima posle smrti roditelja poznati pevač govorio je o braku i porodici, istakavši da je formula za skladan odnos krajnje jednostavna.

‒ Nema tu spekulacija, niti bilo kakvih tajni. To je jednostavno ljubav. Stvoreni smo jedno za drugo i tu nema nikakve mistifikacije. Izgradili smo našu ljubav, sreću i porodicu na zdravim temeljima i s godinama sve to nadograđujemo. Jednostavno, dve polovine jednog srca. To je najjednostavniji, ali i najbolji odgovor – ispričao je Sergej za „Blic“.

Osim što je sjajan muž, oni koji ga poznaju tvrde da je još bolji otac. Kako Lola i Mila polako ulaze u pubertet, Ćetković se dotakao priče o čuvenim policajcima, dobrom i lošem.

‒ To je, verujem, normalno u svim porodicama. Ni mi nismo izuzetak. Kod mame mogu da prođu neke stvari, kod tate druge. Govorim o sitnicama koje često pređu na nivo zabave. Kada je o ozbiljnim stvarima reč, što se tiče vaspitavanja, Kristina i ja smo složni jer verujemo da je to jedini način da se deca izvedu na pravi put. Tako one stiču poverenje u nas i mi u njih, ne lutaju od jednog do drugog i ne gube smer. Ako vide da smo nas dvoje nesložni u nekim odlukama, to je za njih najgore jer ih zbunjuje. Kristina i ja to ne dozvoljavamo. Srećni smo u kakve nam ljude deca izrastaju. Verujem da je to najvažnije što roditelji mogu da požele.

Osim porodice, Sergeju Ćetkoviću posle bolnog perioda osmeh na lice vraćaju i nastupi koji se polako bliže.