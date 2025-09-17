Pre tačno 4 godine smrt ih je prerano rastavila: Ovako su se voleli Duda i Nena Ivković, sa njim je prošla kroz nezamislivo

Udovica Dude Ivkovića dalje je nastavila sama
Dušan Duda Ivković, legenda srpskog sporta, preminuo je pre tačno četiri godine. U Dudinu čast, sinoć je u mts Dvorani odražana premijera filma "Izgubljeni Drim Tim", koji je publika ispratila ovacijama i aplauzom.
Nena nikada nije volela da se eksponira u medijima, njena porodica oduvek je bila njena sigurna luka i oaza sreće. Udovicu Dušana Ivkovića imali smo priliku da vidimo na promociji njegove autobiografije „Moj krst, moja priča”.
Među brojnim poštovaocima lika i dela velikog Dude, u publici je bila i njegova Nena.
Duda nikada nije krio da su košarka i Nena njegove najveće ljubavi. Iako se retko pojavljivao sa suprugom u javnosti, uvek je isticao da je ona uvek tu za njega.
Selila se kad god su njegove poslovne obaveze to zahtevale, bila mu najveći oslonac u najtežim momentima, a prva je slavila najlepše trenutke.
Da je bila spremna da prođe sito i rešeto sa svojim voljenim, pokazalo se kada je doživela fizički napad na jednoj utakmici. Naša reprezentacija je dva puta pobedila ekipu Grčke 1995. godine u Atini, i nastali su neredi u koje je upala i sama Nena.
– Onda, na nesreću, na tom prvenstvu dva puta dobijemo domaćina. Prvi put u grupi i drugi put u polufinalu. I napravi se onaj haos, kakav je već bio, na terenu. Gde moju suprugu prebiju u gledalištu – ispričao je Duda jednom prilikom.
Nenu nikada nije interesovalo da se eksponira u medijima. Ali kada bi se povremeno pojavljivala, svaki put je ostavljala utisak prirodnom lepotom i interesantnim stilom.
