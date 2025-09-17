Veliki aplauz za "Izgubljeni Drim Tim": Održana beogradska premijera filma

Dugi aplauz za prisutne, na crvenom tepihu Žarko Paspalj, Zoran Jovanović, reditelj Jure Pavlović



U Velikoj Sali mts Dvorane večeras je održana beogradska premijera filma "Izgubljeni Drim Tim" reditelja Jureta Pavlovića o posebnoj košarkaškoj ekipi legendarnog Dušana Ivkovića koja se na evropskom prvenstvu u Rimu 1991. godine svim snagama izborila za zlatnu medalju, uprkos činjenici da u tim satima i danima, država za koju igraju, nepovratno nestaje. MCF Promo

Beogradska premijera održana je na dan kada se obeležava četiri godine od kako Dušan Ivković nije sa nama i ova svečana projekcija posvećena je njemu i protagonistima koji nisu dočekali premijeru, Zoranu Sretenoviću i Vinku Bajroviću - Capi. MCF Promo

Prestoničkoj projekciji prisustvovali su Žarko Paspalj, Zoran Jovanović, Rodoljub Milić, reditelj i scenarista Jure Pavlocić, producent Miloš Ivanović, a prisećajući se tog perioda i drugarstva pomenutog jedinstvenog tima, košarkaška legenda Žarko Paspalj navodi da je mnoštvo dogodovština i šala iz tog perioda:

- Duda je bio dobar. Imao je neke komentare oko kojih smo se svi smejali. Mimo toga to je bila dobra grupa klinaca, koja se dobro ponašala. MCF Promo

Njegov saigrač, košarkaš Zoran Jovanović govori da je to bilo nezaboravno iskustvo:

- To u Rimu je imalo posebnu težinu zbog situacije u kojoj smo bili, zbog toga što smo pokazali snagu, odlučnost, jedinstvo da stvari završimo do kraja i napravimo nešo nezaboravno.



MCF Promo

Izuzetno dirnuta bila je i mnogobrojna publika, koja je na kraju filma dugim aplauzom pozdravila prisutne aktere.

- Za nas koji smo rođeni tih osamdesetih godina, ovaj film je zaista veliko osveženje i podseća na jedan period koji je, koliko bio težak, toliko kroz ovakve aspekte zaista i divan. Sve pohvale za scenario, režiju, montažu, divan početak filma, svaka čast - navela je svoje utiske urednica i novinarka Stana Golubović.



Tamara Roksandić, novinarka koja nije ni bila rođena u to vreme kaže da nije ni imala pravi dojam događaja iz tog perioda, koji je sad spoznala kroz film.

- Drži pažnju od prvog do poslednjeg trenutka, sve pohavle - navela je ona.

MCF Promo

Podsetimo, "Izgubljeni Drim Tim" je dokumentarna priča o tome kako timski duh i ljubav prema sportu mogu prevazići sve granice baveći se jedinstvenim trenutkom u istoriji sporta kada jedan uigrani tim daje sve od sebe da pobedi na evropskom takmičenju, pod zastavom zemlje koja prestaje da postoji.



Tokom 1991. godine dok se na ovim prostorima razbuktavao građanski rat, na tekućem Eurobasketu u Rimu, poslednja košarkaška reprezentacija te iste države, Jugoslavije, srčano se borbi za zlatnu medalju. MCF Promo

Galvni akteri Pavlovićevog ostavrenja upravo su tadašnji članovi tima i istaknute košarkaške legende. Tokom 80 minuta filma Dušan Ivković, Vlade Divac, Aleksandar Đorđević, Toni Kukoč, Jurij Zdovc, Dino Rađa, Predrag Danilović, Zoran Savić, Žarko Paspalj i drugi članovi te generacije prisećaju se svega onoga kroz šta su prošli tokom nedelje šampionata u Rimu.



Film je zatvorio ovogodišnji filmski festival u Puli, prikazan je na filmskom festivalu u Sarajevu, a od četvrtka, 18. septembra naći će se na redovnom bioskopskom repertoaru kod nas.









