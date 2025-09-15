Oni su roditelji Saše i Dejana Matića: Zoran i Dragica pružili su im sve, a zbog ovoga su najponosniji

Roditelji Saše i Dejana Matića u javnosti
Saša i Dejan Matić rođeni su 1978, a prve godine života proveli su Drvaru za koji su i danas vezani i rado mu se vraćaju.
- Imali su prelepo detinjstvo i mnogo drugara. Svi su ih voleli, pa i danas ih vole. Oni su normalni ljudi, odgojeni su tako da, što se kaže, vaspitanje ide iz kuće. Mislim da se to i vidi – pričao je svojevremeno njihov otac Zoran Matić, u emisiji “Metar moga sela”, na Blic televiziji.
Dodao je i da su braća bila divna, poslušna deca, kao i da je on bio malo strožiji roditelj.
Preseljenje iz Drvara u Beograd teško im je palo, pa su se često vraćali.
- Kada smo prešli u Beograd, ja sam 12 puta godišnje sa njima dolazio u Dravar. E evo sad, ove godine, šest puta sam došao. Trudio sam se da im pružim sve u životu i stvarno nikad im ništa nije falilo.
Otac Zoran i majka Dragica trudili su se da svojoj deci priušte sve što im treba.
Danas ne kriju ponos zbog toga kakvi ljudi su postali.
- Ja sam najsrećniji čovek iz razloga što sam njih tako odgajio. Rekao sam im: “Bio bih nesrećan kada bih znao da imate kompleks zato što ne vidite. Ima i gorih stvari. Oni su odgojeni da žive normalnim životom, što je najbitnije.
Saša i Dejan Matić izgradili su uspešne karijere, a ostvarili su se i na privatnom planu. Obojica su u dugim i srećnim brakovima – Dejan ima dva sina, a Saša dve ćerke.
Mlađa naslednica folk zvezde, Tara, nedavno je napunila 18 godina. Spektakularnu proslavu o kojoj se danima pričalo uveličale su brojne ličnosti iz javnog života.
Slavlju su, naravno, prisustvovali baba i deda, koji su se po prvi put zajedno pojavili u javnosti.
