Najpoznatiji estradni blizanci imaju povod za slavlje: Jedan prima čestitke, drugi se ne oglašava

Rođendan Saše i Dejana Matića je na današnji dan

Saša i Dejan Matić, najpoznatiji estradni blizanci rođeni su u Bihaću, 26. aprila 1977. godine. Antonio Anhel / Ata images

Braća su na svet stigla u šestom mesecu, zbog čega su bili u inkubatoru. Nažalost, zbog greške zdravstvenih radnika već po rođenju ostali su bez vida.

- To je bila nepažnja. Sad, koga... Nisam nešto detaljisao i raspitivao se čija. Da li je lekar, da li medicinska sestra, nisam ulazio u to. Bilo je to rođenje pre vremena. A, da je bila nepažnja, bila je – rekao je jednom prilikom Dejan Matić.

Uprkos svemu, Saša i Dejan Matić izgradili su živote na kojima bi im mnogi pozavideli.

Obojica su izuzetno uspešni u svetu muzike, a ostvarili su se i na porodičnom planu.

Saša i njegova supruga Anđelija imaju dve prelepe ćerke – Aleksandru i Taru. Antonio Ahel/ATAImages

Sa druge strane, Dejan, koji živi na relaciji Beč – Beograd, sa svojom životnom saputnicom Jelenom dobio je dva sina – Zorana i Konstantina. Instagram

Saša i Dejan Matić danas obeležavaju 48. rođendan, a čini se da tom datumu ne pridaju istu važnost.

Za razliku od Saše koji je na svom Instagram profilu objavio čestitke koje su pristigle kako od kolega tako i od pojedinih medija, Dejan je podelio je snimke sa nastupa. Instagram screenshot/sasamatic_official

Iako mnogi misle da je Dejan stariji, istina je da je Saša rođen pet minuta pre njega.

- Tačno je da je Saša stariji pet minuta, ali samo zato što mi je smetao u majčinom stomaku pa sam ga izgurao – našalio se pevač u jednom intervjuu.

Instagram screenshot/sasamatic_official