Sudbina se grubo poigrala: Saša i Dejan Matić nisu rođeni slepi, greška jedne osobe koštala ih je vida

Saša i Dejan Matić, najpoznatiji blizanci na srpskoj muzičkoj sceni, rođeni su 26. aprila 1978. godine u Drvaru. Trudnoća njihove majke Dragice proticala je u najboljem redu, a onda je nastupio prevremeni porođaj. Dušan Petrović, Instagram

Dečaci, rođeni u šestom mesecu, prebačeni su u zagrebačku bolnicu i smešteni u inkubator. Iako njih dvojica danas nerado govore o tome, postoji priča da su na svet stigli kao zdrave bebe, ali je greškom medicinske sestre došlo do kobne posledice – gubitka vida.

‒ To je nepažnja. Sada, koga, kako... Nisam nešto detaljisao i raspitivao se. Da li je lekar, da li je medicinska sestra, nisam ulazio u to. Bilo je to rođenje pre vremena. A da je bila nepažnja, bila je ‒ otkrio je jednom prilikom Dejan Matić.

Privatna arhiva

Spekulisalo se da postoji mogućnost da se pevačima hirurškim putem povrati vid, ali da veće šanse za to ima Saša koji je, solidarišući se sa bratom, odbio operaciju.

‒ Ma, to je bezveze priča. Oni su hteli na nama da rade nekakve eksperimente. To nisu dozvolili roditelji, a ni mi. Toliko ne volim što se godinama priča o tome, da vi nemate pojma. Dve najgore teme, one koje najmanje volim su: da li sam u svađi sa bratom i šta je bilo sa mojim vidom ‒ priznao je Saša Matić. Privatna arhiva

Bilo kako bilo, činjenica da su bez vida popularnu braću nije omela u normalnom životu. Štaviše, stigli su dalje nego što je iko mogao da pretpostavi. I Saša i Dejan Matić mogu se pohvaliti zavidnom karijerom, a ostvarili su se i na privatnom planu. Saša je preko dvadeset godina u braku i sa suprugom Anđelijom uživa u odrastanju njihove dve ćerke. Što se tiče Dejana, oženio se 2012. godine i dobio dva sina.

Privatna Arhiva

Instagram