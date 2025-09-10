Nena Popović prekinula tišinu! Sašina rođena sestra otkrila šta misli o snaji, evo u kakvom su odnosu

Pre tačno 10 dana održan je šestomesečni pomen Saši Popoviću, estradnom magu koji je izgubio najtežu životnu bitku u Parizu 1. marta nakon dugih devet meseci lečenja od karcinoma.

Porodica, prijatelji i kolege okupili su se 30. avgusta u prepodnevnim časovima na Bežanijskom groblju, a prve su stigle Suzana Jovanović sa decom Danijelom i Aleksandrom, kao i Nena Popović, Sašina starija sestra. Antonio Ahel/ATAImages

Poseban trenutak obeležila je Sašina rođena sestra koja je došla direktno iz Novog Sada na pomen pa je sa knedlom u grlu i očima punim suza govorila o bratu i snaji.

- Suza moja, ona je žena zmaj. Moj Sale je srećan otišao jer je imao takvu ženu pored sebe. Ona neguje svaku uspomenu na njega kao što niko drugi ne bi mogao tako.

Zove me svaki dan da me pita kako sam, da li mi nešto treba, mnogo je brižna prema meni. Odgajila je divnu decu. Srećni smo i ponosni što je Sale izabrao baš nju - rekla je Nena jednoj rođaki pored Sašinog groba, pa se i sama rasplakala.

Ona je sa Suzanom postavila vino, žito i drugo posluženje na grob kako običaji nalažu, a dok je njena snajka odlazila da se pozdravi sa Saletovim prijateljima koji su pristizali sve vreme, Nena je ostala pored spomenika da pripomogne oko posluženja.

Inače, šest meseci je prošlo od Sašinog odlaska, ali bol njegove porodice i bližnjih još ne jenjava. R.Z.ATAImages

- Patim svakog dana što nema mog Saleta. Jedino malo opustim mozak kada pogledam neku seriju, a i tada ga čujem kako me doziva. Da ne pomisle ljudi da sam luda, ali ja često čujem njegov glas ili korake po kući. Kao da je i dalje tu sa mnom.

Zbog toga ne želim da se selim iz naše kuće niti da je prodajem, to je bila naša oaza i tako čuvam uspomenu na njega - kazala je Popovićeva udovica sa suzama u očima.









