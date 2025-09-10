Nena Popović prekinula tišinu! Sašina rođena sestra otkrila šta misli o snaji, evo u kakvom su odnosu

Pre tačno 10 dana održan je šestomesečni pomen Saši Popoviću, estradnom magu koji je izgubio najtežu životnu bitku u Parizu 1. marta nakon dugih devet meseci lečenja od karcinoma.
Porodica, prijatelji i kolege okupili su se 30. avgusta u prepodnevnim časovima na Bežanijskom groblju, a prve su stigle Suzana Jovanović sa decom Danijelom i Aleksandrom, kao i Nena Popović, Sašina starija sestra.
Poseban trenutak obeležila je Sašina rođena sestra koja je došla direktno iz Novog Sada na pomen pa je sa knedlom u grlu i očima punim suza govorila o bratu i snaji.
- Suza moja, ona je žena zmaj. Moj Sale je srećan otišao jer je imao takvu ženu pored sebe. Ona neguje svaku uspomenu na njega kao što niko drugi ne bi mogao tako.
Zove me svaki dan da me pita kako sam, da li mi nešto treba, mnogo je brižna prema meni. Odgajila je divnu decu. Srećni smo i ponosni što je Sale izabrao baš nju - rekla je Nena jednoj rođaki pored Sašinog groba, pa se i sama rasplakala.
Pročitajte Sašina sestra se uselila u vilu na Bežanijskoj kosi, želi samo Suzanu da spasi
Ona je sa Suzanom postavila vino, žito i drugo posluženje na grob kako običaji nalažu, a dok je njena snajka odlazila da se pozdravi sa Saletovim prijateljima koji su pristizali sve vreme, Nena je ostala pored spomenika da pripomogne oko posluženja.
Inače, šest meseci je prošlo od Sašinog odlaska, ali bol njegove porodice i bližnjih još ne jenjava.
- Patim svakog dana što nema mog Saleta. Jedino malo opustim mozak kada pogledam neku seriju, a i tada ga čujem kako me doziva. Da ne pomisle ljudi da sam luda, ali ja često čujem njegov glas ili korake po kući. Kao da je i dalje tu sa mnom.
Zbog toga ne želim da se selim iz naše kuće niti da je prodajem, to je bila naša oaza i tako čuvam uspomenu na njega - kazala je Popovićeva udovica sa suzama u očima.
Slične Vesti
Rođena sestra Saše Popovića neutešna na pomenu bratu, pala Suzani u zagrljaj
Rođena sestra Saše Popovića neutešna na pomenu bratu, pala Suzani u zagrljaj čim je stigla na groblje
30/08/2025Saznajte više
Sašina sestra se uselila u vilu na Bežanijskoj kosi, želi samo Suzanu da spasi
Rođena sestra Saše Popovića teši Suzanu
29/04/2025Saznajte više
Na sahrani daleko jedna od druge, evo u kakvom su odnosu Suzana i Sašina rođena sestra
Odnos Suzane Jovanović i Nene Popović je odličan
10/04/2025Saznajte više
Pročitajte još
Žika Jakšić prvi put o moždanom udaru i trenutnom zdravstvenom stanju: Imam traumu...
Žika Jakšić prvi put u javnosti pojavio se danas u studijima na Košutnjaku
10/09/2025Saznajte više
Nena Popović prekinula tišinu! Sašina rođena sestra otkrila šta misli o snaji, evo u kakvom su odnosu
Nena Popović otkrila kakvo mišljenje ima o snaji
10/09/2025Saznajte više
Sve je spremno za veliki dan, Saša Matić najponosniji otac: Tara, neka je sa srećom!
Ćerka Saše Matića sutra slavi punoletstvo
10/09/2025Saznajte više
Možda bi danas bili u braku: Goran Bregović u mladosti želeo je nju, prelepa glumica nikada mu nije rekla da (foto)
Ljubav Gorana Bregovića ili samo urbana legenda
10/09/2025Saznajte više
Arnold Švarceneger oženio sina: Zgodni Patrik rekao “da” na venčanju iz snova
Sin Arnolda Švarcenegera se oženio
10/09/2025Saznajte više
Veljko Ražnatović zna tajnu srećnog braka: Zbog ovoga ga Bogdana nikada neće napustiti
Veljko Ražnatović rekao šta misli o bračnim odnosima
09/09/2025Saznajte više
Komentari (0)