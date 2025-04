Odnos Suzane Jovanović i Nene Popović

Danas je na novom Bežanijskom groblju održan pomen, 40 dana od kada je najtežu životnu bitku izgubio estradni mag Saša Popović.

Na njegovom grobu prvo su se pojavili članovi porodice, supruga Suzana, ćerka Aleksandra i posinak Danijel sa suprugom Tijanom, a zatim su počeli da pristižu kolege, prijatelji i poštovaoci njegovog lika i dela.

R.Z. ATA images

U jednom trenutku nedaleko od grobnog mesta stao je beli auto, a Sašina udovica se uputila ka istom odakle je izašla njegova rođena sestra Nena za koju je nekadašnji harmonikaš bio veoma vezan.

Ona je uhvatila snaju pod ruku i zajedno su došetale do Sašinog večnog počivališta, te nema mesta spekulacijama da su zaova i snaja u narušenim odnosima.

Naime, tokom komemoracije i sahrane koja je održana 6. marta njih dve činilo se nisu prišle jedna drugoj pa su mnogi prisutni kao i mediji posumnjali da Suzana i Nena ne komuniciraju. Sašinu stariju sestru sve vreme je pridržavala ćerka dok je pevačica bila okružena svojom decom.

No, sada je jasno da je odnos Suzane Jovanović i Nene Popović odličan te da sada zajedno nose bol i tugu koja je došla sa Sašinim odlaskom.

Podsećanja radi, tek jednom je estradni mag govorio o rođenoj sestri koja je od njega starija pet godina a sa kojom je bio veoma blizak.

U poslednjem intervjuu za Grand Saša se prisetio porodičnih okupljanja i dočeka Nove godine koje je kao mali slavio sa sestrom.

R.Z. / Antonio Ahel ATAImages

-U krugu familije smo je uvek čekali. Sećam se kada sam imao 9 godina, to je bilo 1963., sestra koja je starija pet godina od mene i ja ostali smo budni, a mama i tata su legli u 11 sati.

Godinu ili dve pre toga smo kupili televizor. Jao, televizor! Znate li šta je to bilo u to vreme, početkom šezdesetih? Bila je serija ‘Crni sneg’, Čkalja, MiIja Aleksić i tadašnja garnitura najpoznatijih glumaca.

To je počelo da se pušta od 9 pa do 12 za doček Nove godine. Sestra i ja smo sedeli i gledali to bez daha, i onda smo i kasnije svake godine kod kuće proslavljali uz televizor, jelku i poklone. Lepo je bilo- pričao je Saša.