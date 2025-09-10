Možda bi danas bili u braku: Goran Bregović u mladosti želeo je nju, prelepa glumica nikada mu nije rekla da (foto)

Ljubav Gorana Bregovića ili samo urbana legenda

Nije tajna da je frontmen „Bijelog dugmeta“ Goran Bregović, koji će idućeg marta napuniti 76 godina, u mladim danima vodio buran život. U jeku popularnosti njegovog benda, harizmatični Sarajlija važio je za miljenika žena, a iz tog perioda kruže „urbane legende“ o njegovim zavodničkom umeću.

Povezivali su ga sa mnogim poznatim lepoticama ali je on, kao pravi džentlmen, odbijao da o tome javno priča. Nikada se nije hvalisao romansama, ali pojedine dame nisu krile da im je bilo teško da odole njegovom šarmu.

Tako je glumica Maja Sabljić svojevremeno priznala da ju je na snimanju filma „Lične stvari“, 1979. godine, koji prati njen pokušaj da upiše Fakultet dramskih umetnosti, Bregović ostavio bez daha svojim stavom. U to vreme imala je 19 godina, a renomirani muzičar deset više. Mlada glumica je tada živela u Novom Sadu, gde su, pričali su upućeni, često sretali Gorana u blizini njene zgrade.

Početkom devedesetih Goran Bregović oženio se bivšom sarajevskom manekenkom Dženanom Sudžuku, sa kojom je dobio tri ćerke. Negde u istom periodu i Maja Sablić je rekla „da“ američkom biznismenu srpskog porekla Đorđu Zečeviću, sa kojim je bila u braku do njegove smrti, 2012 godine.

Iz sveta glume povukla se pre dve decenije, kada je posle uloge u filmu „Lavirint“, zvanično saopštila da više neće snimati. Danas živi na relaciji Beograd ‒ Los Anđeles.









