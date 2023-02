Bili su par za kojim su se svi okretali: Ovoj poznatoj lepotici je Brega posle raskida posvetio pesmu Bitanga i princeza FOTO

Ljubav Gorana Bregovića bila je najlepša jugoslovenska manekenka

„Mislim da sam interesantna žena, valjda zato što mi lice nije simetrično – jedna obrva mi je viša od druge, malo sam razroka, ali sve to doprinosi mojoj super fotogeničnosti”, reči su kojima je sebe opisivala Ljiljana Tica, jedna od najpopularnijih manekenki bivše Jugoslavije.

U ranoj mladosti igrala je odbojku, a s obzirom da je lepo izgledala njena fotografija sa utakmice završila je u novinama i svet mode joj je široko otvorio vrata.

Na vrhuncu slave Ljiljana se zabavljala sa Goranom Bregovićem.

− Upoznali smo se slučajno, u avionu. Dugo smo bili prijatelji, možda je veza bila samo krunisanje tog prijateljstva. Nas dvoje smo rođeni jedno za drugo. Ja sam rođena u znaku Raka, a on u znaku Ovna – govorila je Ljilja, koja je u intervjuima bila vrlo otvorena i direktna.

Na pitanje da li bi se slikala naga odgovorila je:

− To, kad bih i uradila, dozvolila bih samo svom mladiću, koga volim i za koga sam sigurna da me neće kompromitovati. Sa Goranom sam razgovarala o tome, i on želi da me ovekoveči razgolićenu u nekim belim čaršavima dok se penjem uz stepenice. Od tada je i sam naprasno zavoleo fotografiju. Kupio je „nikon” sa kompletnom opremom i sada danonoćno čita obimnu literaturu o toj umetnosti.

Ljubav Gorana Bregovića i Ljiljane Tice nije imala srećan kraj

Da li su te fotografije napravljene nije nam poznato, ali legenda kaže da joj je Brega, posle raskida burne romanse posvetio pesmu „Bitanga i princeza”.

Ljiljana se 1983. godine preselila u Nemačku gde je upoznala budućeg supruga, tadašnjeg direktora marketinga nemačkog izdanja časopisa Elle. Venčali su se 1987. godine na Hvaru. Jedino dete, sina Lenija, rodila je kada je imala 46 godina, i od tada je njen život dobio potpuno nov smisao.

Koliko je poznato, Ljiljana Tica se danas bavi biznisom iz oblasti gastronomije.