Sloboda Mićalović otkrila ono što su svi naslućivali: Dragani je učinjena ogromna nepravda zbog mene

Dragana Mićalović od početka karijere pokušava da izađe iz okvira i epiteta "sestre Slobode Mićalović" pošto su je tako svi odmah upoznali.
Ipak, posle godina truda i rada sada može da kaže da je jedna od najuspešnijih i najtraženijih glumica mlađe generacije, čija televizijska ostvarenja publika rado gleda.
Najmlađa od tri sestre Mićalović može se pohvaliti sa čak dve fakultetske diplome u svojih 34 godine, ali žal za Fakultetom dramskih umetnosti nikada neće nestati.
Iako poseduje neosporan talenat, i prijemni je uradila baš kako je trebalo, Dragana nikada nije postala student FDU-a, a zbog čega?
Odgovor na ovo pitanje dala je njena sestra Sloboda Mićalović otkrivši šta se zaista dogodilo naglašavajući da je njenoj sestri učinjena velika nepravda.
- Njoj nije bilo baš lako da se probije. Pre svega što je pokušavala da upiše akademiju, a onda su je odbili sa nekom tužnom pričom da je jako darovita, ali da previše liči na mene. - otkila je Sloboda u intervjuu Nenada Milenkovića.
- Ja sam pitala profesora Peleta, koji je moj jako dobar prijatelj i kolega, je l to zato što ste se jednom zeznuli pa drugi put ne biste ili brinemo za tržište, ne znam kako to da shvatim - otkrila je ona.
O svojoj želji da upiše FDU, ali i odluci da glumu završi na FSU Dragana je svojevremeno govorila.
- Moja najveća želja, od kada znam za sebe, jeste da upišem Fakultet dramskih umetnosti. Shvatila sam da ipak želim da se glumom bavim ozbiljno. Nedostatak fakultetske diplome smatrala sam svojim hendikepom.
Dragana Mićalović nije glumica, nema završen glumački fakultet. Imam iskustvo koje je veliko za nekog mojih godina, ali nemam taj temelj, to je ono što mi fali, teorija, literatura i to je i razlog zbog čega smatram da svako ko se bavi ovim poslom mora to da prođe - progovorila je i o svojoj odluci da upiše FSU:
– Gluma jeste nešto što želim i čime ću se baviti do kraja života. Ja sa 28 godina nisam otišla da zasnujem porodicu, odrekla sam se u jednom periodu i poslova, odbijala sam neke uloge i okrenula sam se svom obrazovanju.
Za taj korak bilo je potrebno i dosta hrabrosti, ali smatram da su ove godine pravo vreme da studiraš glumu. Zrelije gledam na život i na svoj posao – rekla je Dragana, koja je odmah potom ispričala zanimljivu anegdotu:
– Jedan od mojih omiljenih reditelja, omiljenih ljudi, Zdravko Šotra, pre izvesnog vremena pozvao je moju sestru i pitao: ’Šta se desilo maloj?’ Kada je dobio odgovor da sam upisala fakultet, odmah je prokomentarisao: ’To se vidi. Neverovatno je napredovala!’ Mnogi ljudi iz našeg sveta komentarišu koliko sam napredovala, koliko sam se uozbiljila, ne samo kao glumica već i kao ličnost.
