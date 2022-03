Sestre Mićalović u punom sastavu slavile Draganin rođendan, slavljenica u suzama ugasila svećice na torti (foto)

Rođendan Dragane Mićalović okupio porodicu i prijatelje

Glumica Dragana Mićalović 31. rođendan proslavila je u društvu dragih ljudi, koji su se potrudili da je iznenade, pa je u trenutku kada su joj prijatelji izneli tortu i zapevali rođendansku pesmu, zaplakala.

Emotivna je bila kako zbog divnog gesta najbližih, tako i zbog činjenice da ju je mesto na kojem su se okupili podsećalo na oca Dragana koji je preminuo pre pet godina.

-Samo želim da si ponosan na mene. Dočekala sam rođendan upravo onde gde si me naučio da volim. Pozorište. Hram. Ovi ljudi su ljubav, ovi ljudi se vole. Hvala vam što mi pružate toliku ljubav, ja sam najsrećniji čovek. Volim vas, čuvam i grlim zauvek. Moja ekipa, a vaša Prslica - poručila je Dragana Mićalović u objavi na Instagramu, uz snimak sa rođendanske zabave.

Sestre Mićalović, Mirjana, Sloboda i Dragana, još jednom su pokazale koliko se vole i koliko su vezane, kao i da ni po koju cenu ne bi propustile važan događaj u životu neke od njih.

- Iako to kažem svake godine, za mene je ovaj rođendan najlepši do sada. Svi su oni moja porodica. Neki su falili, ali radujem im se sledeće godine. Hvala vam najmiliji moji što ste me usrećili vašom srećom i ljubavlju. Dobrodošla 31 - poručila je lepa glumica, koju smo do skoro gledali u seriji “Igra sudbine”.

