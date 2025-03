Rođena sestra Saše Popovića u suzama ispraća jedinog brata, nikad se nije javno eksponirala

Komemoracija Saši Popoviću održala se u centru "Sava". Kreativni direktor i tvorac Grand produkcije danas će biti ispraćen na večni počinak.

Neutešna porodica stigla je prva na komemoraciju nešto posle 9 časova. M.M./ATAImages

Suzana Jovanović, lepa i dostojanstvena, stigla je sa ćerkom Aleksandrom i sinom Danijelom. Oni su sve vreme u pratnji najbližih prijatelja, koji se ni tokom protekle noći nisu odvajali od Sašine porodice.

No, niko nije znao da se pojavila i rođena sestra Saše Popovića, Nena koja je sedela u prvom redu tik do snaje i bratanice.

Njoj se odmah obratio Voja Nedeljković čim je stao za mikrofon, a ona nije mogla da sakrije tugu te se rasplakala i tokom govora svih prijatelja suze su samo navirale.

Tek jednom je estradni mag govorio o rođenoj sestri koja je od njega starija pet godina a sa kojom je bio veoma blizak.

U poslednjem intervjuu za Grand Saša se prisetio porodičnih okupljanja i dočeka Nove godine koje je kao mali slavio sa sestrom.

-U krugu familije smo je uvek čekali. Sećam se kada sam imao 9 godina, to je bilo 1963., sestra koja je starija pet godina od mene i ja ostali smo budni, a mama i tata su legli u 11 sati. Antonio Ahel/ATAImages

Godinu ili dve pre toga smo kupili televizor. Jao, televizor! Znate li šta je to bilo u to vreme, početkom šezdesetih? Bila je serija ‘Crni sneg’, Čkalja, MiIja Aleksić i tadašnja garnitura najpoznatijih glumaca.

To je počelo da se pušta od 9 pa do 12 za doček Nove godine. Sestra i ja smo sedeli i gledali to bez daha, i onda smo i kasnije svake godine kod kuće proslavljali uz televizor, jelku i poklone. Lepo je bilo- pričao je Saša.