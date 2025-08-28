Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger bili na korak do pomirenja?! Ipak, preko ovoga teniserka nije mogla da pređe

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger, koji su važili za najsrećniji poznati par među sportistima i delovali uvek idilično rešili su pre nekoliko meseci da stave tačku na devet godina dug brak.

Mnogi nisu verovali u vest da se oni razvode dok nemački fudbaler nije viđen s drugom ženom kako razmenjuje nežnosti na plažama širom sveta. Printscreen instagram Brax

Nemački mediji upravo u njegovoj aferi s Bugarkom Silvom vide razlog za krah braka, u kojem je par dobio troje dece, a BUNTE sada tvrdi da je srpska teniserka bila spremna da pređe preko preljube da bi sačuvala porodicu na okupu.

Kako piše ovaj portal, od ljudi bliskih porodici Švajnštajger je saznao da je Ana Ivanović htela da oprosti Bastijanu sve kad je otkrila da je prevarena.

- Međutim, jasno je stavio do znanja da želi da proživi slobodno i da se ne vraća u okrilje porodice – piše BUNTE.

- Tek tada je Ana podvukla crtu i javno objavila da je braku došao kraj.

Ovaj portal dodaje i da se prijatelji i poznanici para i dalje pitaju zašto se on odrekao velike sreće koju je imao u porodici, pored Ane i njihovih sinova Luke, Leona i Tea.

Iako nisu mnogo pričali o svojoj privatnosti, Švajnštajger je nekad rado davao izjave o svojoj bračnoj sreći, pa je jednom prilikom istakao da je tek pored Ane Ivanović shvatio šta znači voleti.

– Kad si mlad momak, relativno brzo kažeš "volim te". Ali to je velika izjava. Od Ane sam naučio šta je ljubav zaista – rekao je Bastijan 2022.

Nekadašnji osvajač titule šampiona sveta s reprezentacijom Nemačke nije dugo krio da je sreću našao u Bugarki Silvi, koja živi na Majorci.

Nju je navodno upoznao u školi koju njena deca pohađaju zajedno s njegovom, a od juna se Švajnštajger i Silva pojavljuju u javnosti kao par i čak su viđeni kako razmenjuju nežnosti pored bazena.









