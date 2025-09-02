Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger podelili imovinu, evo kome je šta pripalo

Tokom proleća ove godine Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger shvatili su da je njihovoj ljubavi definitivno došao kraj, te su predali papire za razvod devetogodišnjeg braka.
Iako se u početku samo spekulisalo o potencijalnom razlazu, advokat nekadašnje teniserke se oglasio i otkrio da su deca ostala da žive sa majkom, dok ih otac uzima kad god to poželi i time potvrdio medijske natpise o razvodu.
Jedino o čemu su vodili računa jeste da imovinu koju su stekli tokom zajednice ostave deci. Nekadašnji supružnici imaju tri sina na čija imena su raspodelili nekretnine koje su zajedničkim snagama stekli, prenosi "Kurir".
Da je na zvanični odnos definitivno stavljena tačka, potvrdio je i advokat bivše teniserke, a kako se navodi, razlog su takozvane nepremostive razlike između supružnika. Odlučili su i da starateljstvo bude podeljeno, a Ivanovićevoj je pripala kuća u kojoj sada boravi sa sinovima, o čemu smo već pisali.
- Emocija između Ane i Švajnija je nestala, ali ne i obaveze i poštovanje. Zbog dece su ostali u korektnim odnosima i nisu pravili dramu na društvenim mrežama. Rastali su se ljudski i civilizovano. Jasno je da je njihov razvod misterija, naročito zbog imovine koju poseduju.
Zbog ljubavi koju osećaju prema deci odlučili su da ono što su stekli u braku ostave svojim sinovima. Advokati su napravili ugovore i sve je obezbeđeno na najvišem nivou - priča izvor iz Srbije za pomenuti medij, koji je dobro upućen u život nekadašnje teniserke.
Ana je pre braka inkasirala oko 20 miliona evra, dok je Švajnštajger bio težak 90 miliona evra. Kako su tada preneli mediji, svaki od supružnika zadržao je svoju imovinu stečenu pre braka. Ana je tako zaštitila desetak miliona evra koje je imala na računu, dok je Bastijan većinu svog bogatstva uložio u nekretnine.
Poznato je da Ana ima doživotni ugovor s poznatim svetskim brendom vredan preko 100 miliona evra, to je takođe bio deo predbračnog ugovora i taj novac nije bio biti predmet podele. Supružnici su se pre braka dogovorili da zadrže odvojene bankovne račune.
U godinama koje su usledile Ana i Bastijan su ulagali ne samo u porodicu već i u luksuzne nekretnine širom Evrope.
U Vestendorfu u Austriji izgradili su kuću od 400 kvadrata, vrednu oko 3,5 miliona evra. Ana je posedovala vilu na Majorki pre braka, ali su je zajedno renovirali. Ima 950 kvadrata, pet spavaćih soba, bazen i teniske terene. Vrednost joj je oko 6,5 miliona evra. Par je posedovao i jahtu vrednu oko 400.000 evra, idealnu za odmor daleko od očiju javnosti.
Uprkos bajkovitom venčanju, a kasnije i životu, par je odlučio da krene različitim putevima.
