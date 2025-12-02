Zvanično! Ana Ivanović podnela papire za razvod braka, ali i tužbu

Prema navodima nemačkog "Bilda" Ana Ivanović podnela je zahtev za razvod od Bastijana Švajnštajgera. To znači da jedan od najlepših parova sa javne scene zvanično stavlja tačku na brak, a svi detalji njihovog odnosa i dalje nisu poznati. screenshot Bild

Pričalo se o tome kako je Bastijan brzo pronašao drugu devojku, a sada se čeka rasplet pravne situacije, kako zbog dece, tako i zbog podele imovine. Kako Bild javlja, papirologija je završila na stolu Opštinskog suda u Minhenu još u novembru, u odeljenju za porodične sporove. Isti izvor prenosi da je iz pravosudnih krugova saznao da je Ana podnela i tužbu za izdržavanje dece, ali u Palma de Majorki, gde živi.

Ana i Bastijan su se pre devet godina venčali u Veneciji, imaju trojicu sinova, ali pitanje je u kakvom su sada odnosu i da li lične nesuglasice mogu da stave na stranu zbog ostatka porodice. Ljubavna bajka koja je dirnula mnoge, sada dobija kraj koji niko nije očekivao.





