Zvanično! Ana Ivanović podnela papire za razvod braka, ali i tužbu

Autor: | 02/12/2025

Prema navodima nemačkog "Bilda" Ana Ivanović podnela je zahtev za razvod od Bastijana Švajnštajgera. To znači da jedan od najlepših parova sa javne scene zvanično stavlja tačku na brak, a svi detalji njihovog odnosa i dalje nisu poznati.

Pričalo se o tome kako je Bastijan brzo pronašao drugu devojku, a sada se čeka rasplet pravne situacije, kako zbog dece, tako i zbog podele imovine. Kako Bild javlja, papirologija je završila na stolu Opštinskog suda u Minhenu još u novembru, u odeljenju za porodične sporove. Isti izvor prenosi da je iz pravosudnih krugova saznao da je Ana podnela i tužbu za izdržavanje dece, ali u Palma de Majorki, gde živi.

 

Ana i Bastijan su se pre devet godina venčali u Veneciji, imaju trojicu sinova, ali pitanje je u kakvom su sada odnosu i da li lične nesuglasice mogu da stave na stranu zbog ostatka porodice. Ljubavna bajka koja je dirnula mnoge, sada dobija kraj koji niko nije očekivao.

Photo by Gerald Matzka/Getty Images for Laver Cup

