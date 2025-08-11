Ana i Bastijan podelili starateljstvo nad decom, evo i kako

Ana i Bastijan nedavno su se i zvanično sudski razveli. Stavili su tačku na devet godina drug brak.

Kako Kurir saznaje, oni su potpisali dokumentaciju i pred sudom okončali svoju zajednicu. Da je na taj zvanični odnos definitivno stavljena tačka, potvrdio je i advokat bivše teniserke, a kako se navodi, razlog su takozvane nepremostive razlike između supružnika.

Izvor blizak porodici Ivanović je otkrio detalje:

- Pre nego što je Bastijan počeo da se javno pojavljuje sa drugim ženama, njih dvoje su odlučili da se razvedu. Tu informaciju su znali samo najbliži članovi porodice. Njihovi advokati su to sve pravno već završili. Oni su i papirološki slobodni ljudi koji mogu da nastave dalje sa svojim životom kako smatraju da treba. Ana je odlično to prihvatila i ne smeta joj što se Bastijan tako slobodno ponaša, mada ona misli da to radi namerno - priča njen blizak prijatelj.

- Oni su braku dobili troje dece, a najmlađi sin je na svet došao pre samo dve godine. Nikad nije objavljeno kako se zove najmladi brat Luke i Leona. Za sada je odlučeno da starateljstvo bude podeljeno, a Ivanovićevoj je pripala kuća u kojoj sada boravi sa decom - rekao je izvor Kurira.

Kada je advokat istakao da je razlog nepomirljive razlike, mnogi su to pročitali kroz samo jedno ime - Silva Kapitanova, sa kojom nekadašnji sportista uživa i provodi ovo vrelo leto.

Printscreen instagram Brax

Kada je u pitanju starateljstvo nad decom, dlučeno je da ono bude podeljeno, a pre zvaničnog razvoda, Ana i Bastijan kao da su se na društvenim mrežama utrkivali ko će više slika izbaciti sa sinovima. I sve kako im ugađaju.

Šta tačno znači kada je starateljstvo naddecom podeljeno, objasnio je za Kurir advokar Saša Vuković.

- Verujem da je ovaj razvod bio relativno brz i takav razvod je svakako preporučljiv parovima. Podeljeno starateljstvo znači da će svoje roditeljske dužnosti vršiti zajedno. Kada deca budu kod jednog roditelja, on je dužan da ga vodi u školu, trening i tako dalje. Ako su se razveli u Nemačkoj, Ana ima mogućnost da pokrene poseban postupak od strane sudske presude u Srbiji, kako bi mogla da sa tom presudom vrši oređen pravni promet - kaže Vuković i dodaje:

- Verovatno je presudom određeno da će deca biti na adresi majke, tako je po pravilu kada su sporazumni razvodi u pitanju. Uz to se sigurno odredila određena alimentacija, ali pošto su išli putem sporazumnog razvoda, dogovorili su se oko zajedničke imovine, što znači da su završili pun proces razvoda. Što se tiče dece, Centar za socijalni rad mora biti uključen, sud prosleđuje predmet Centru, a oni pozivaju roditelje i decu da razgovaraju. Vrlo često žele da čuju i mišljenje deteta. Majka je ta za koju su deca vezanija uvek. Dete sa deset godina može da izrazi mišljenje u postupku, a sa 15 godina već može da bira.









