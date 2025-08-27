Otac Gordana Kičića ispraćen na večni počinak: Glumca supruga sve vreme čvrsto držala za ruku

Danas u poslepodnevnim časovima održan je ispraćaj za kremaciju Branislava Kičića, reditelja i oca glumca Gordana Kičića, koji je preminuo pre dva dana usled duge i teške bolesti.

Porodica prijatelji i mnogobrojni glumci okupili su se na Novom groblju u Beogradu kako bi se oprostili od reditelja. Instagram

Nakon opela, koje su održala dva sveštenika i koje je trajalo oko pola sata, Branislava Kičića su mnogobrojni članovi porodice, prijatelji i kolege ispratili za kremaciju pesmom Boba Dilana.

Opelo je počelo oko 14.15 sati, nakon čega je uz zvuke pesme Boba Dilana Kičić ispraćen na večni počinak. Mnogbrojni članovi porodice, prijatelja i kolega došli su da upute poslednji pozdrav reditelju Branislavu Kičiću.

Neutešna porodica je primala saučešće ispred kapele, nakon čega su ušli u kapelu, a među onima koji su došli da pruže podršku i utehu Gordanu Kičiću bile su i njegove mnogbrojne kolege.

Glumac je na groblje doneo i žito, koje se po običaju služi, a od kolega su među prvima došli Tihomir Stanić i Aleksandar Đurica, koji je doneo bele kale.

Potom su stigli i Petar Benčina, Dragan Bjelogrlić, Aleksej Bjelogrlić, Ivan Mihailović, Gorica Popović, Miki Krstović, Goran Sultanović, Nina Janković, Jovana Gavrilović, Svetozar Cvetković. Uz glumca su bili i Dubravka Mijatović i Bane Trifunović i druge kolege.

Gordan je u crnini tugu krio iza crnih sunčanih naočara, a prijatelji i porodica su ga sve vreme grlili, dok se supruga Zorana nije odvajala od njega. Antonio Ahel/ATAImages

Zorana Kičić je poznata po tome što se retko pojavljuje na javnim događajima, jer ne voli medijsku pažnju. Upravo zbog toga, njeno prisustvo uz Gordana, u ovom bolnom trenutku, pokazalo je snagu i dubinu njihove porodične veze. Njihovu ljubav i brak pažljivo čuvaju od očiju javnosti, a upravo to smatraju tajnom dugogodišnje sreće i stabilnosti.

Gordan i Zorana u svom braku izgradili su topao i skladan porodični život, a najveću radost pronašli su u odrastanju svojih ćerki, Lee i Sofije. Uprkos velikoj popularnosti koju Gordan uživa na domaćoj sceni, privatni život ostaje zaštićen, što njegovu porodicu čini još posebnom.









