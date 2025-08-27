Otac Gordana Kičića ispraćen na večni počinak: Glumca supruga sve vreme čvrsto držala za ruku

Danas u poslepodnevnim časovima održan je ispraćaj za kremaciju Branislava Kičića, reditelja i oca glumca Gordana Kičića, koji je preminuo pre dva dana usled duge i teške bolesti.
Porodica prijatelji i mnogobrojni glumci okupili su se na Novom groblju u Beogradu kako bi se oprostili od reditelja.
Nakon opela, koje su održala dva sveštenika i koje je trajalo oko pola sata, Branislava Kičića su mnogobrojni članovi porodice, prijatelji i kolege ispratili za kremaciju pesmom Boba Dilana.
Opelo je počelo oko 14.15 sati, nakon čega je uz zvuke pesme Boba Dilana Kičić ispraćen na večni počinak. Mnogbrojni članovi porodice, prijatelja i kolega došli su da upute poslednji pozdrav reditelju Branislavu Kičiću.
Neutešna porodica je primala saučešće ispred kapele, nakon čega su ušli u kapelu, a među onima koji su došli da pruže podršku i utehu Gordanu Kičiću bile su i njegove mnogbrojne kolege.
Glumac je na groblje doneo i žito, koje se po običaju služi, a od kolega su među prvima došli Tihomir Stanić i Aleksandar Đurica, koji je doneo bele kale.
Pročitajte Gorica Popović slomljena zbog ogromnog gubitka - Teško mi je, dugo je bolovao
Potom su stigli i Petar Benčina, Dragan Bjelogrlić, Aleksej Bjelogrlić, Ivan Mihailović, Gorica Popović, Miki Krstović, Goran Sultanović, Nina Janković, Jovana Gavrilović, Svetozar Cvetković. Uz glumca su bili i Dubravka Mijatović i Bane Trifunović i druge kolege.
Gordan je u crnini tugu krio iza crnih sunčanih naočara, a prijatelji i porodica su ga sve vreme grlili, dok se supruga Zorana nije odvajala od njega.
Zorana Kičić je poznata po tome što se retko pojavljuje na javnim događajima, jer ne voli medijsku pažnju. Upravo zbog toga, njeno prisustvo uz Gordana, u ovom bolnom trenutku, pokazalo je snagu i dubinu njihove porodične veze. Njihovu ljubav i brak pažljivo čuvaju od očiju javnosti, a upravo to smatraju tajnom dugogodišnje sreće i stabilnosti.
Gordan i Zorana u svom braku izgradili su topao i skladan porodični život, a najveću radost pronašli su u odrastanju svojih ćerki, Lee i Sofije. Uprkos velikoj popularnosti koju Gordan uživa na domaćoj sceni, privatni život ostaje zaštićen, što njegovu porodicu čini još posebnom.
Slične Vesti
Dom Gordana Kičića zavijen u crno, iskreno saučešće porodici
Umro otac Gordana Kičića
25/08/2025Saznajte više
Sigurno niste znali da je ovo otac Gordana Kičića: Krv nije voda, zbog njega je zavoleo glumu FOTO
Otac Gordana Kičića poznat je čovek
06/08/2023Saznajte više
Pročitajte još
Otac Gordana Kičića ispraćen na večni počinak: Glumca supruga sve vreme čvrsto držala za ruku
Sahranjen otac Gordana Kičića na Novom groblju
27/08/2025Saznajte više
Luka Raco za HELLO! progovorio o venčanju: Život uvek pronađe način da iznenadi
Luka Raco progovorio o venčanju
27/08/2025Saznajte više
Jelena Karleuša na Evroviziji? Olivera Kovačević joj poručila sledeće
Olivera Kovačević dala svoj sud o Jeleni Karleuši i njenom učešću na Evroviziji
27/08/2025Saznajte više
Svi pričaju o vereničkom prstenu Tejlor Svift, fudbaler nije štedeo
Tejlor Svift se verila
27/08/2025Saznajte više
U 46. godini bikini joj savršeno stoji: Ovo je tajna lepote Katarine Radivojević
Izgled Katarine Radivojević je besprekoran
27/08/2025Saznajte više
Ovo je omiljeni parfem Suzane Mančić, samo jedna kap osvaja
Omiljeni parfem Suzane Mančić godinama se proizvodi
26/08/2025Saznajte više
Komentari (0)