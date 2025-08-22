Sahranjena Gabi Novak, pretužne slike iz Zagreba

Pevačica Gabi Novak sahranjena je u porodičnoj grobnici na zagrebačkom Mirogoju. Porodica i najbliži prijatelji oprostili su se od Gabi u ponedeljak na zagrebačkom krematorijumu u skladu sa njenom željom.
Njena urna položena je u porodičnu grobnicu na Mirogoju, gde počivaju njen suprug Arsen Dedić, sin Matija Dedić i majka Elizabeta Rajman. Tako je cela porodica ponovo na okupu, a Gabi Novak sada počiva pored svojih najmilijih.
Legendarna pevačica Gabi Novak, čiji glas je obeležio generacije širom bivše Jugoslavije, umrla je 11. avgusta u 89. godini života. Samo dva meseca ranije izenada je primenio u njen sin Matija u 53. godini života.
Još 2007. godine hrvatski mediji pisali su o njegovoj borbi sa zavisnošću od alkohola, a i on je govorio o bolničkom lečenju.
- Mislio sam, bojao sam se da će biti kriza, ali ništa od toga. Problemi s alkoholom kod mene traju već 16 godina. Muzika je uzela svoj danak. U jednom trenutku došao sam do tačke u kojoj nisam mogao da vežbam ili komponujem bez alkohola. Sad je to iza mene. Odlično sam, i to ne samo fizički. Najvažnije je što sada na svet gledam pozitivnije - rekao je tada.
