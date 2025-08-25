Dom Gordana Kičića zavijen u crno, iskreno saučešće porodici

Umro otac Gordana Kičića, prenose svi domaći mediji. Branislav Kičić, naš čuveni reditelj i otac glumca Gordana Kičića, umro je noćas.
Kako prenose domaći mediji, Branislav je preminuo u Kliničkom centru Srbije.
Gordanu je ljubav prema filmu preneo upravo otac Branislav, koji je po zanimanju bio reditelj, a ostaće upamćen po naslovima kao što su „Na Drini ćuprija“, „To sam ja“, Magnet“ i mnogim drugim.
- Kao dete sam bio nemiran, pun energije i jedini trenuci kad sam bio miran bili su kada bi mi roditelji pustili neki film da gledam. Otac je imao veliku kolekciju VHS kaseta i pravio je neku vrstu svoje kolekcije filmova. Imao je veliku količinu filmskih klasika i pasionirano je gledao filmove što radi i danas, tako da sam ih i ja još kao mali gledao. U našoj kućnoj filmoteci imali smo dela Kloda Šabrola, ceo Karpenterov opus, Stenlija Kjubrika, Felinija, Melvila. Bio je to sastavni deo mog odrastanja - rekao je glumac svojevremeno za domaće medije.
Kičić je ispričao jednom prilikom i da mu je otac bio velika podrška u teškim životnim trenucima.
- Kako da ne. Meni je on vrlo dragocen saradnik i podrška sa kojim uvek proverim sve i kome dam svaki komad i scenario da pročita. Sa mnom je učestvovao u čitanju stotina scenarija za ‘Realnu priču’ i sve vreme je bio na snimanju. Drago mi je jer vreme i život prolaze i ti neki trenuci koje imate sa ocem koji je pored vas u najvažnijoj stvari koju radite je stvarno fenomenalna - istakao je svojevremeno naš sjajni glumac.
