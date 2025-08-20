Koncert Nikolije Jovanović, kom se pevačica toliko radovala, juče u popodnevnim satima zvanično je otkazan, razlog je sve donekle iznenadio, ali i naljutio.
Organizatori su izdali zvanično saopštenje u kojem su pojasnili zašto je do toga došlo.
- Važno obaveštenje! Odlažu se svi koncerti na Tašmajdanu zakazani za 2025. godinu. Zbog postavljenog travnatog terena, usled čega je došlo do tehničkih nemogućnosti realizacije, svi koncerti planirani na Stadionu Tašmajdan u ovoj godini biće odloženi. Ova odluka obuhvata i prvi solistički koncert Nikolije, zakazan za 29. avgust kao i koncert Adila predviđen za 5. septembar. Novi termini biće blagovremeno saopšteni, a publika će svakako dobiti prilike da uživa u koncertima. Hvala na razumevanju i podršci vidimo se sledeće sezone.
Nikolija je vidno šokirana i van sebe na svom Instagramu objavila post i kratko napisala:
"Dok se saberem... Ostaviću samo ovaj repost ovde danas".
A danas je stiglo i zvanično obrazloženje ko je zaista napravio veliki prospust i zbog čega je koncert Nikolije Jovanović, kom se toliko radovala, morao da bude odložen.
Kompanija Skymusic oglasila se danas zvaničnim saopštenje i obrazloženjem. Evo šta se zaista dogodilo.
"Iako sa SC Tašmajdan imamo uspešnu saradnju godinama unazad, na našu veliku žalost, pomenuta dva koncerta nije moguće realizovati u uslovima koji su nam predočeni 10 dana pred prvi zakazan koncert.
Istina je da smo blagovremeno obavešteni da je na stadionu Tašmajdan postavljena travnata površina, te smo 19. avgusta dobili dopis od strane SC Tašmajdan da je prethodnog dana izvršena postavka „TerraPlas“ podloge koja omogućava prisutnost publike preko travnate površine.
Međutim, ono što je sporno jeste činjenica da sve do juče, odnosno do početka same montaže nismo imali informaciju da neophodna mehanizacija i vozila za postavljanje bine, tonske i svetlosne opreme, nemaju dozvolu da u potpunosti pristupe i funkcionišu na toj podlozi.
Prema dostavljenom dopisu dozvoljeno je korišćenje putničkih i lakših kombi vozila, što u praksi znači da bi ceo projekat morao biti izveden uz pomoć ručnih paletara.
Kako je navedeno u predmetnom dopisu, korišćenje drugih vozila (šlepera i drugih vozila) dozvoljeno je uz postepen istovar i pod posebnim uslovima. Telehender je neophodan i ključan za montažu roof-a i tehničke opreme, te bez njegove slobodne manipulacije u prostoru montaža nije moguća.
Ova činjenica predstavlja ključnu prepreku za tehničku realizaciju koncerata, jer bez odgovarajućeg pristupa i logističke podrške nije moguće obezbediti bezbedno i kvalitetno izvođenje događaja. Dodatno, kako je organizacija pomenuta dva koncerta bila planirana sa razmakom od samo nekoliko dana, nismo u mogućnosti da u ovakvim uslovima realizujemo ove događaje, jer se radi o dva projektno potpuno drugačija koncepta događaja.
Stoga, odgovornost za otkazivanje nije posledica samog postojanja podloge, već nedostatka pravovremenih informacija i mogućnosti da se ona u praksi koristi na način, koji je neophodan za realizaciju velikih produkcija.
Naš cilj je uvek da publici i izvođačima obezbedimo vrhunske uslove, a u ovom slučaju to, nažalost, nije bilo moguće", navodi se u saopštenju.
Verujemo da će koncert Nikolije Jovanović, gde se kao specijalna gošća spremala i njena mama Vesna Zmijanac, uskoro biti održan, jer publika, kao i javnost to žele svim srcem!
