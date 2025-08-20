U vezi sa poslednjim izjavama SC Tašmajdan, kompanija Skymusic želi da razjasni okolnosti oko otkazivanja koncerata Nikolije i Adila

Iako sa SC Tašmajdan imamo uspešnu saradnju godinama unazad, na našu veliku žalost, pomenuta dva koncerta nije moguće realizovati u uslovima koji su nam predočeni 10 dana pred prvi zakazan koncert.

Istina je da smo blagovremeno obavešteni da je na stadionu Tašmajdan postavljena travnata površina, te smo 19. avgusta dobili dopis od strane SC Tašmajdan da je prethodnog dana izvršena postavka „TerraPlas“ podloge koja omogućava prisutnost publike preko travnate površine.

Međutim, ono što je sporno jeste činjenica da sve do juče, odnosno do početka same montaže nismo imali informaciju da neophodna mehanizacija i vozila za postavljanje bine, tonske i svetlosne opreme, nemaju dozvolu da u potpunosti pristupe i funkcionišu na toj podlozi. Promo

Prema dostavljenom dopisu dozvoljeno je korišćenje putničkih i lakših kombi vozila, što u praksi znači da bi ceo projekat morao biti izveden uz pomoć ručnih paletara.

Kako je navedeno u predmetnom dopisu, korišćenje drugih vozila (šlepera i drugih vozila) dozvoljeno je uz postepen istovar i pod posebnim uslovima. Telehender je neophodan i ključan za montažu roof-a i tehničke opreme, te bez njegove slobodne manipulacije u prostoru montaža nije moguća.

Ova činjenica predstavlja ključnu prepreku za tehničku realizaciju koncerata, jer bez odgovarajućeg pristupa i logističke podrške nije moguće obezbediti bezbedno i kvalitetno izvođenje događaja. Dodatno, kako je organizacija pomenuta dva koncerta bila planirana sa razmakom od samo nekoliko dana, nismo u mogućnosti da u ovakvim uslovima realizujemo ove događaje, jer se radi o dva projektno potpuno drugačija koncepta događaja.

Stoga, odgovornost za otkazivanje nije posledica samog postojanja podloge, već nedostatka pravovremenih informacija i mogućnosti da se ona u praksi koristi na način, koji je neophodan za realizaciju velikih produkcija.

