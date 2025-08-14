Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Ovo rade samo SVETSKE ZVEZDE! Nikolija organizovala druženje sa fanovima, pa im priredila SPECIJALNO IZNENAĐENJE

Autor: | 14/08/2025

U susret svom prvom velikom solističkom koncertu na Tašmajdanu, u organizaciji SKYMUSIC & Belgrade Music Week, Nikolija je odlučila da iznenadi svoje fanove i priredi im posebno druženje u eFinity prodajnom mestu.

Kupci ulaznica dobili su priliku da je upoznaju uživo, popričaju sa njom, fotografišu se i osete deo atmosfere koja nas očekuje 29. avgusta.

Bilo je svega – od smeha do emotivnih trenutaka i zajedničkog pevanja hitova. Pet najbržih fanova osvojilo je ekskluzivni Golden Ticket, a Nikolija je prva domaća zvezda koja je svojim fanovima priredila ovakav doživljaj. Kada su najbrži saznali šta ih tačno čeka – nastao je pravi šok i euforija.

Za sve koji ovog puta nisu uspeli da dođu do zlatne ulaznice – neka ostanu na oprezu, jer Nikolija je poznata po tome da iznova pomera granice. Pratite @efinity.tickets – iznenađenja tek stižu.

A šta nas očekuje na Tašu? Energija na maksimumu, setlista koja kombinuje najveće hitove protekle decenije i premijerna izvođenja pesama sa novog albuma “Sila”. Moćna scenografija i nastup koji će redefinisati standarde domaće produkcije – veče koje se ne propušta.

Ulaznice za Nikolijin koncert 29. avgusta na stadionu Tašmajdan, dostupne su putem sajta efinity.rs, besplatne aplikacije eFinity, na blagajnama Beogradske Arene, Sava Centra i Doma omladine Beograda, kao i na više od 1.000 MojKiosk prodajnih mesta širom Srbije.

