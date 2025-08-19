Otkazan Nikolijin koncert na Tašmajdanu

Nikolija Jovanović trebalo je da svoj prvi solistički koncert održi 29. avgusta na Tašmajdanu. Međutim, danas je stigla vest da je koncert otkazan.

Organizatori su izdali zvanično saopštenje u kojem su pojasnili zašto je do toga došlo.

- Važno obaveštenje! Odlažu se svi koncerti na Tašmajdanu zakazani za 2025. godinu. Zbog postavljenog travnatog terena, usled čega je došlo do tehničkih nemogućnosti realizacije, svi koncerti planirani na Stadionu Tašmajdan u ovoj godini biće odloženi. Ova odluka obuhvata i prvi solistički koncert Nikolije, zakazan za 29. avgust kao i koncert Adila predviđen za 5. septembar. Novi termini biće blagovremeno saopšteni, a publika će svakako dobiti prilike da uživa u koncertima. Hvala na razumevanju i podršci vidimo se sledeće sezone.

Nikolija je tim povodom kratko poručila na Instagramu:"Dok se saberem... Ostaviću samo ovaj repost ovde danas". Instagram

Koliko je ozbiljno shvatila svoj prvi solistički koncert Nikolija je pokazala i tako što je odlučila da iznenadi svoje fanove i priredi im posebno druženje u eFinity prodajnom mestu.

Na pitanje, šta publika može da očekuje na Tašmajdanu, organizatori su poručili:

- Energija na maksimumu, setlista koja kombinuje najveće hitove protekle decenije i premijerna izvođenja pesama sa novog albuma “Sila”. Moćna scenografija i nastup koji će redefinisati standarde domaće produkcije – veče koje se ne propušta.









