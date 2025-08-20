Nikolijino oglašvanje posle otkazanog koncerta: Tužna sam, informacije koje su mi prenete...

Juče je kao grom iz vedra neba osvanula vest da se otkazuju svi koncerti zakazani na beogradskom Tašmajdanu u predstojećem periodu.
Pored Adilovog otkazan je i Nikolijin prvi veliki solistički koncert. Organizatori su izdali zvanično saopštenje u kojem su pojasnili zašto je do toga došlo.
- Važno obaveštenje! Odlažu se svi koncerti na Tašmajdanu zakazani za 2025. godinu. Zbog postavljenog travnatog terena, usled čega je došlo do tehničkih nemogućnosti realizacije, svi koncerti planirani na Stadionu Tašmajdan u ovoj godini biće odloženi. Ova odluka obuhvata i prvi solistički koncert Nikolije, zakazan za 29. avgust kao i koncert Adila predviđen za 5. septembar. Novi termini biće blagovremeno saopšteni, a publika će svakako dobiti prilike da uživa u koncertima. Hvala na razumevanju i podršci vidimo se sledeće sezone - pisalo je u obaveštenju na Instagramu.
Oglasila se Nikolija Jovanović maločas na pomenutoj društvenoj mreži skoro 24 časa kasnije i otkrila kako se oseća, kao i sve detalje:
Pročitajte Nikolija i Relja potvrdili! Čak ni Vesna nije znala za lepe vesti
- Dan nakon pomeranja mog prvog solističkog koncerta, neprospavane noći i brojnih razgovora sa svojim najbližim saradnicima, prijateljima i članovima porodice, osećam obavezu da se obratim javnosti i podelim svoja osećanja.
Na prvom mestu, jako sam tužna jer je iza mene šest meseci priprema, uz bezbroj proba sa bendom, uigravanja koreografija i dogovora oko najsitnijih detalja. Tužna sam jer sam u ovom trenutku ostala uskraćena za priliku da sa svojom publikom podelim najlepše trenutke i tako obeležim svoju dosadašnju karijeru.
A sigurna sam da bismo zajedno uživali od prve do poslednje pesme. Zahvalna sam svima koji su u velikom broju kupili ulaznice, jer sam sa posebnom pažnjom pratila tok prodaje i vodila računa o svim promotivnim aktivnostima pred koncert. Uverena sam da će organizator brzo i efikasno sprovesti refundaciju novca, svima koji to budu želeli. U suprotnom kupljene ulaznice važiće i za nov datum.
lako su se pojavili logistički izazovi o kojima do pre par dana nije bilo ni reči i zbog kojih nažalost najveću štetu trpim upravo ja, ne želim da ulazim u polemike niti da dovodim u pitanje informacije koje su mi prenete.
Ovaj trenutak sam priželjkivala još od samog početka svog muzičkog puta i zato biram da budem strpljiva i sačekam novi, pogodniji termin - onaj u kojem logistika više neće biti prepreka da zajedno ostvarimo ono što smo zamišljali.
Želim da verujem kako uvek postoji razlog zašto je nešto dobro i da izrazim nadu da ćemo se uskoro družiti i pevati, kada svi problemi budu prevaziđeni. Voli vas, Nikolija - napisala je pevačica na Instagramu.
