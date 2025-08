Šta se dogodilo sa bivšom suprugom Dejana Stankovića? Ana je za porodicu dala celu sebe

Dejan Stanković i Ana Aćimović razveli su se preko noći, ili je to samo tako javnosti izgledalo. Brak dug 23 godine neslavno se završio, pa je svako nastavio život svojim putem. Sadašnji fudbalski trener ruskog Spartaka se ponovo oženio novinarkom Anitom i dobio ćerku, a gde je prelepa Ana danas? Photo by Jacopo Raule/Getty Images for Bocelli & Zanetti Night

Mediji su u decembru prošle godine pisali da su se Dejan i Ana razveli još 2023. U braku, koji je važio za jedan od najskladnijih na našoj javnoj sceni, Ana i Dejan su dobili trojicu sinova, Stefana, Filipa i Aleksandra.

Bivša supruga Dejana Stankovića i te kako je posvećena majka koja je predano svoje sinove izvela na pravi put i pomogla im da stasaju u časne ljude. Iako je dominantan stereotip da supruge fudbalera vole da se eksponiraju, Ana je veliki izuzetak, te joj je najvažnije domaćinstvo i porodica, te je retko možemo videti ispred reflektora.

Za bivši suprugu Anu Deki je pričao da je ona najbolji potez njegovog života. A ona ga je pratila tokom čitave karijere.

- Nedavno sam rekao da je ona potez moje karijere, i zaista je tako. Ana je ljubav, podrška, oslonac, nada i vera. Photo by Jacopo Raule/Getty Images for Bocelli & Zanetti Night

O Ani Dejan je uvek govorio samo u superlativu, a koliko mu je bila dragocena, pokazao je i javno kada joj je čestitao rođedan na Instagramu i napisao: „Sve ti dugujem, anđele moj”.

- Taj stih sam uzeo iz jedne lepe pesme mog prijatelja Aca Pejovića, jer u potpunosti odražava ono što mislim i osećam. Zaista verujem da bez nje ne bih bio ovakav! Jednostavno, ne bih se kompletirao.

Inače, Ana je rođena sestra njegovog nekadašnjeg saigrača Milenka Aćimovića. Dejan se zaljubio sa samo 19 godina. A Ana nikada nije eksponirala njihov privatni život. O Ani se pisalo kao o „netipičnoj” ženi fudbalera. Šopinzi joj nisu omiljeni oblik „društvenog života”, nenametljiva je, nema čak ni kućne pomoćnice.

- Šta da kažem, kad to čujem… Ana, stvarno, ima mnogo kvaliteta. Mislim da je normalno da čovek nosi ono što mu dobro stoji, a ne znači da će tako biti samo zahvaljujući činjenici da je neka stvar brendirana. Naprotiv, možete izgledati smešno - pričao je tada više nego srećan Dejan Stanković.

Photo by Claudio Villa/Getty Images