Sad je našao mlađu, a evo koja je razlika u godinama između Dekija i Ane

Razlika u godinama između Dejana i Ane Stanković je idealna

Svi smo ostali zatečeni kada je danas osvanula vest da se Dejan Stanković razveo u najstrožoj tajnosti posle 23 godine braka.

Kako navode domaći mediji, krah braka dogodio se pre nešto više od godinu dana, a proslavljeni fudbaler ubrzo je uplovio u novu emotivnu vezu sa izabranicom koja je javnosti nepoznata.

Photo by Jacopo Raule/Getty Images for Bocelli & Zanetti Night

Ako je verovati onome što se šuška po beogradskim kuloarima, Stanković sa partnerkom priprema novo venčanje koje će se ubrzo dogoditi.

Pre nešto više od četiri godine Dejan se preselio u srpsku prestonicu, prihvativši profesionalni angažman kao trener FK Crvena zvezda.

Njegovi najmiliji ostali su da žive u italijanskom gradu mode, a očigledno je daljina učinila svoje u njegovom i Aninom odnosu, te su se emocije ugasile.

O detaljima razvoda nekadašnji sportista nije želeo da govori, ali je o sada već bivšoj supruzi uvek govorio u superlativu, ističući da je njihov odnos prava definicija ljubavi.

Tokom karijere, Ana ga je uvek pratila, a sam Dejan je pričao da je ona njegov najbolji potez. Upoznali su se sa samo 19 godina i bila je to ljubav na prvi pogled.

- Zaljubio sam se čim sam je video. Osetio sam da je to to, a kad sam rekao njenom bratu, zamalo me nije udario.







Zasta verujem da bez Ane ne bih bio ovakav. Jednostavno, ne bih se kompletirao - rekao je Dejan jednom prilikom. Profimedia

Ana nikada nije bila tipična žena fudbalera. Ne voli pojavljivanje u medijima, drži se dalje od radoznalih pogleda i jako je posvećena porodici.

Venčali su se 1. jula 2000, posle tri godine veze, kada je fudbaler imao svega 22 godine, a njegova supruga bila je neznatno mlađa.

Razlika u godinama između Dejana i Ane Stanković gotovo da ne postoji. Bivša supruga proslavljenog fudbalera rođena je 13. oktobra, a on 11. septembra 1978. godine.