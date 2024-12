Dekijeva bivša supruga je sestra poznatog fudbalera! Stanković zamalo da dobije batine od njega, niko nije znao

Bivša supruga Dekija Stankovića je sestra poznatog fudbalera

Razvod Dejana Stankovića, došao je kao grom iz vedra neba! Photo by Jacopo Raule/Getty Images for Bocelli & Zanetti Night

Nakon 23 godine braka sa Anom Aćimović, Dejan Stanković napušta porodično gnezdo i odlazi, a kako mediji prenose proslavljeni fudbaler i trener već uveliko ima novu ljubav sa kojom planira tajno venčanje.

Za bivši suprugu Anu pričao je da je najbolji potez njegovog života. A ona ga je pratila tokom čitave karijere.

- Zaljubio sam se čim sam je video. Osetio sam da je to to, a kad sam rekao njenom bratu, zamalo me nije udario. Zaista verujem da bez Ane ne bih bio ovakav. Jednostavno, ne bih se kompletirao - ispričao je Dejan. Profimedia

Inače, Ana je rođena sestra njegovog nekadašnjeg saigrača, Milenka Aćimovića.

Fudbaler se u nju zaljubio sa samo 19 godina. A ona nikada nije eksponirala njihov privatan život.

- Nju ne zanimaju javni život i popularnost. S Anom mi se desila ljubav na prvi pogled, odmah sam se zaljubio u nju, čim sam je video. Odmalena smo skupa, imao sam devetnaest godina kada smo počeli vezu. Zajedno smo otišli u Rim, gde sam igrao za „Lacio", skupa smo odrastali, sticali sva životna iskustva i osnovali porodicu. Sve smo sami stvorili, čime se ponosim - rekao je Stanković u jednom intervjuu.

- Nedavno sam rekao da je ona potez moje karijere i zaista je tako. Ana je ljubav, podrška, oslonac, vera i nada - rekao je Stanković svojevremeno za magazin "Gloria".







Dejanovi sinovi, bave se fudbalom.

- Sinovi su počeli da treniraju fudbal kada su imali pet-šest godina. Najvažnije je da su se zabavljali baš kao što to i sada čine. Stefan je izašao iz te priče, a Filip i Aleksandar su na dobrom fudbalskom putu", rekao je Stanković svojevremeno. Profimedia

Ana nema kućnu pomoćnicu

Inače, Ana je veoma posvećena porodici, ne želi da bude poznata u javnosti, nije veliki ljubitelj mode, vreme provodi sa porodicom i nema kućnu pomoćnicu koja joj pomaže u obavezama oko domaćinstva, pisali su mediji