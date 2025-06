Vera i Mila nisu pošle stopama roditelja, evo čime se bave bliznakinje Slobode i Vojina

Vera i Mila Ćetković su ponos poznatih roditelja

Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković važe za jedan od najskladnijih i najstabilnijih glumačkih parova na našoj sceni. Iako su godinama u fokusu javnosti, o njihovom privatnom životu se vrlo malo zna, jer su veoma diskretni i pažljivo čuvaju porodičnu intimu.

Ljubavna priča ovog para započela je još davno, kada je Sloboda imala samo 17 godina. U jednom od svojih intervjua, glumica je otkrila kako je izgledalo njihovo upoznavanje, što dodatno potvrđuje da je između njih postojao poseban i iskren odnos od samog početka.

Borislav Zdrinja/ZIPA PHOTO/ATAImages

Jedan od zanimljivih trenutaka u njihovoj porodičnoj priči desio se kada je njihova ćerka Mila pokazala svoj talenat za moderni ples. Njeno učešće na takmičenju izazvalo je pravo oduševljenje publike i svih prisutnih, a mama Sloboda nije krila ponos dok je bodrila ćerku sa prve bine.

Ćerke glumačkog para Mićalović – Ćetković, Mila i Vera, danas su prelepe i samostalne devojčice od petnaest godina, koje još uvek nisu odlučile da slede karijeru svojih roditelja.

Dok jedna od njih sa strašću trenira rukomet i uživa u sportskim aktivnostima, druga je posvećena plesu i umetnosti. Mila je izrasla u pravu mladu damu – iako se šminka retko i isključivo za potrebe scenskih nastupa, mnogi je smatraju lepotom koja neverovatno podseća na svog oca Vojina, dok je osmeh i nežnost nasledila od majke Slobode.

Njena harizma i talenat već su uočeni od strane mnogih, a kako vreme prolazi, jasno je da se radi o devojčici sa velikim potencijalom.

Prošlog leta, Mila je nastupila na jednom takmičenju u modernom plesu, gde je zasijala u haljini ukrašenoj cirkonima, izazvavši oduševljenje publike i žirija. Njena energija i pokreti izazvali su ovacije, a najveća podrška i motivacija za nju bila je upravo njena mama, Sloboda, koja ju je bodrila glasnim aplauzom i ponosnim pogledom.

Uprkos tome što su roditelji u svetu glume i umetnosti, Sloboda je nedavno istakla da ćerke za sada ne žele da se bave glumom, ali su izuzetno zainteresovane za umetničke oblasti uopšte.

Ata Images/Antonio Ahel

- Mojoj deci je sve to jako interesantno. Njihova sposobnost da analiziraju predstave ili filmove me ponekad iznenadi i zbuni, jer ja u njihovim godinama nisam imala takvo razumevanje, iako je moj tata bio glumac. Međutim, one trenutno ne vide sebe kao glumice - ispričala je Sloboda u jednom od svojih retkih intervjua.

Takođe, glumica je naglasila da su Mila i Vera u fazi kada se dešavaju velike promene – u njima se bude nove ličnosti, karakteri se oblikuju, a to je period koji zahteva razumevanje i praćenje.

- Sada su u nekoj novoj fazi života. Bude se nove devojke u njima, razvijaju se različiti karakteri, i to treba pažljivo pratiti. Ja sam jako zadovoljna kako se stvari odvijaju i kako rastu - priznala je Sloboda za „K1“.

Ova izjava osvetljava njihovu porodičnu dinamiku, gde Sloboda i Vojin zajedno odgajaju ćerke u zdravom i kreativnom okruženju, sa puno pažnje i podrške.

Njihov sklad i poštovanje jedno prema drugom prenosi se i na decu, a ono što je posebno inspirativno jeste što su uspeli da izgrade porodicu gde umetnost i individualnost svakog člana imaju prostor za razvoj.

Iako su oboje posvećeni svojim karijerama, ne zaboravljaju koliko je važno biti tu za svoju decu, pružajući im sigurnost, ljubav i slobodu da biraju svoj put. Sloboda i Vojin često ističu da im je porodica na prvom mestu i da im je najveća radost gledati kako njihova deca rastu u samostalne i odgovorne mlade ljude.