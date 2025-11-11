Vera Ćetković po prvi put sa mamom i tatom na filmskom platnu, a čime se bavi Mila?

Kako drugačije ako su ti roditelji i tetka glumci da i ti ne kreneš njihovim stopama? Primer za to je Vera Ćetković, ćerka popularnog glumačkog para Slobode MIćalović i Vojina Ćetkovića koja će sutra imati svečanu premijeru filma prvenca.

Njeni mama i tata trudili su se da privatan život sakriju od očiju javnosti i bliznakinje ne eksponiraju javno što se nedavno promenilo. Naime, starija ćerka počela je da se bavi javnim poslom i krenula njihovim stopama, te ima jednu od vodećih uloga u filmu "Hajduk u Beogradu", a čime se bavi Mila Ćetković? Boško Karanović

Sloboda je istakla da nije presrećna što je Vera ušla u glumačke vode, a malo ko zna da je i Mila Ćetković veoma talentovana, ali nju za razliku od sestre interesuje ples. Naime, mlađa bliznakinja je plesačica modernog plesa, a Sloboda i Vojin su joj najveća podrška i prate je na sva takmičenja.

Instagram

Obe su umetničke duše, što nas ni ne čudi, a petnaestogodišnja Vera u novom filmu našla se u ulozi devojčice Roberte, dok će sa roditeljima na premijeri filma prošetati crvenim tepihom. Mićalovićeva, koja je sa svojim suprugom zagovarala stav da njihove ćerke gluma ne zanima, otkrila je i kako je došlo do toga da Veru ipak vidimo na filmskom platnu:

- Iskreno, bilo je ovako... Vera je čitala lektiru "Hajduk u Beogradu" i ja sam videla knjigu na stolu i rekla joj da se upravo snima taj film i ona je rekla da želi da ode na kasting. Dosta njih iz odeljenja se prijavilo i mene je posle Toki nazvao i rekao: "Ja sam odlučio, Vera igra Robertu". Ja sam rekla: "To ne dolazi u obzir, ne može da igra u filmu". Ja sam mislila iskreno i nadala se da će nju odbiti, onda mi je Toki rekao: "Okej, ti reci detetu da ne može da igra, ja sam joj dao ulogu i dobila je ulogu, ali ti joj reci da ne može da igra". Stavio me je u situaciju da ja stvarno nisam mogla to da uradim svom detetu i da joj zabranim da igra i onda sam to prihvatila - rekla je ona za Blic.

Devojčica se na snimanju filma lepo zabavila, poslu je, prema rečima svoje majke, pristupila profesionalno, a da li će se ovim pozivom baviti i u daljoj budućnosti ostaje da vidimo.

Jedno je sigurno, najveća podrška Veri tokom snimanja filma prvenca pored mame, tate i tetke koji su joj davali i profesionalne savete bila je i mlađa sestra Mila koja još uvek sebe ne vidi ispred kamere ili na daskama koje život znače, ali ko zna, možda se i to uskoro promeni.





