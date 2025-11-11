Vera Ćetković po prvi put sa mamom i tatom na filmskom platnu, a čime se bavi Mila?

Kako drugačije ako su ti roditelji i tetka glumci da i ti ne kreneš njihovim stopama? Primer za to je Vera Ćetković, ćerka popularnog glumačkog para Slobode MIćalović i Vojina Ćetkovića koja će sutra imati svečanu premijeru filma prvenca.
Njeni mama i tata trudili su se da privatan život sakriju od očiju javnosti i bliznakinje ne eksponiraju javno što se nedavno promenilo. Naime, starija ćerka počela je da se bavi javnim poslom i krenula njihovim stopama, te ima jednu od vodećih uloga u filmu "Hajduk u Beogradu", a čime se bavi Mila Ćetković?
Sloboda je istakla da nije presrećna što je Vera ušla u glumačke vode, a malo ko zna da je i Mila Ćetković veoma talentovana, ali nju za razliku od sestre interesuje ples. Naime, mlađa bliznakinja je plesačica modernog plesa, a Sloboda i Vojin su joj najveća podrška i prate je na sva takmičenja.
Obe su umetničke duše, što nas ni ne čudi, a petnaestogodišnja Vera u novom filmu našla se u ulozi devojčice Roberte, dok će sa roditeljima na premijeri filma prošetati crvenim tepihom. Mićalovićeva, koja je sa svojim suprugom zagovarala stav da njihove ćerke gluma ne zanima, otkrila je i kako je došlo do toga da Veru ipak vidimo na filmskom platnu:
Pročtajte Snimak Slobode Mićalović kao devetogodišnjakinje, prvi ju je prepoznao ovaj čuveni glumac
- Iskreno, bilo je ovako... Vera je čitala lektiru "Hajduk u Beogradu" i ja sam videla knjigu na stolu i rekla joj da se upravo snima taj film i ona je rekla da želi da ode na kasting. Dosta njih iz odeljenja se prijavilo i mene je posle Toki nazvao i rekao: "Ja sam odlučio, Vera igra Robertu". Ja sam rekla: "To ne dolazi u obzir, ne može da igra u filmu". Ja sam mislila iskreno i nadala se da će nju odbiti, onda mi je Toki rekao: "Okej, ti reci detetu da ne može da igra, ja sam joj dao ulogu i dobila je ulogu, ali ti joj reci da ne može da igra". Stavio me je u situaciju da ja stvarno nisam mogla to da uradim svom detetu i da joj zabranim da igra i onda sam to prihvatila - rekla je ona za Blic.
Devojčica se na snimanju filma lepo zabavila, poslu je, prema rečima svoje majke, pristupila profesionalno, a da li će se ovim pozivom baviti i u daljoj budućnosti ostaje da vidimo.
Jedno je sigurno, najveća podrška Veri tokom snimanja filma prvenca pored mame, tate i tetke koji su joj davali i profesionalne savete bila je i mlađa sestra Mila koja još uvek sebe ne vidi ispred kamere ili na daskama koje život znače, ali ko zna, možda se i to uskoro promeni.
Tako slične, a tako različite: Ovako je Sloboda Mićalović sa svojim bliznakinjama provela vikend, Vera i Mila oduševile FOTO
Ćerke Slobode Mićalović imaju različita interesovanja
24/04/2023Saznajte više
Kad se one pojave, sve stane: Bliznakinje Vera i Mila osvojile crveni tepih, tako slične, a tako različite FOTO
Vera i Mila Ćetković zvezde mamine premijere
02/11/2022Saznajte više
Prvi izlazak u punom sastavu: Sloboda i Vojin konačno javnosti predstavili svoje ćerke, već tinejdžerke Veru i Milu
Ćerke Slobode i Vojina su baš porasle
08/10/2022
Ćerke Slobode i Vojina su baš porasle
08/10/2022Saznajte više
Vera i Mila nisu pošle stopama roditelja, evo čime se bave bliznakinje Slobode i Vojina
Vera i Mila Ćetković su ponos poznatih roditelja
22/06/2025Saznajte više
