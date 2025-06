Sudbina! Na dan kada je rođen dečko Jelene Karleuše, ona je preživela pravu dramu

Jelena Karleuša ponovo srećna u ljubavi - vest je koja je oduševila sve njene fanove širom regiona! Ko je dečko Jelene Karleuše odmah su krenula pitanja?!

Pevačica je posle dosta vremena, iskreno pričala na temu ljubavi i spomenula našeg sjajnog košarkaša Nikolu Jovanovića, za kog se već neko vreme šuška da je u romansi sa JK. Photo by Ethan Miller Getty Images

- Nikola Jovanović ne želi da bude deo javnog etra i on doživi svaki put na pominjanje njegovog imena veliki stres. On je veliki dečko u svakom smislu, ali bih poštovala njegovu odluku da bude van svetla reflektora. Divan je momak i provodim lepe trenutke sa njim. On ima preko dva metra, dva i po. Avatar je, ogroman je - rekla je Jelena Karleuša u podkastu kod Bokija 13 u Skoplju.

Da ljubav ne bira, dokaz je i razlika u godinama između Jelene i Nikole, koja i nije baš mala. Naime, prevačica će ove godine napuniti 47, dok je njen izabranik tek zakočario u četvrtu deceniju života. Nikola je u januaru proslavio svoj 31. rođendan, što znači da je mlađi od JK punih 16 godina. Instagram

Javnost je odmah počela i da upoređuje Nikolu sa Duškom Tošićem, sa kojim je Jelena godinama bila u braku i ima dve divne ćerke Atinu i Niku.

Međutim, ono što je igra sudbine, jeste datum Nikolinog rođenja. Kako se može pronaći na internetu, dečko Jelene Karleuše rođen je na veliki praznik, Badnji dan 6. januara 1994. godine. Baš na taj veliki hrišćanski praznik, samo dan kasnije na Božić, 2022. godine, Jelena je proživljavala pravu dramu u svom domu na Dedinju, kada je tadašnjeg supruga Duška prijavila za nasilje u porodici.

Sada, očigledno, 6. i 7. januar u Jeleninom životu dobijaju novi smisao. Ništa drugo do sudbina! Antonio Ahel/ATA Images