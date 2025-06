Jelena Karleuša i Nikola Jovanović imaju ogroman razlog za slavlje: Istina je, sada je sreća potpuna

Odavno se spekulisalo da je Jelenu Karleušu osvojio 16 godina mlađi košarkaš Nikola Jovanović, ali pop diva je mudro uvek izbegavala pitanja o novom emotivnom partneru.

Ipak, napravila je presedan gostujući prethodne nedelje kod Bokija 13 u podkastu gde je priznala da su emocije obostrane i da uživa u pažnji i lepim momentima sa sportistom. Instagram / ATA Images

- Nikola Jovanović ne želi da bude deo javnog etra i on doživi svaki put na pominjanje njegovog imena veliki stres. On je veliki dečko u svakom smislu, ali bih poštovala njegovu odluku da bude van svetla reflektora. Divan je momak i provodim lepe trenutke sa njim. On ima preko dva metra, dva i po. Avatar je, ogroman je - rekla je Jelena Karleuša u podkastu kod Bokija 13 u Skoplju.

JK je sve zainteresovala tokom jedne Instagram igre u kojoj je pobednik za najzgodnijeg muškarca upravo bio Nikola Jovanović, a ovo je dodatno tada podgrejalo šuškanja koja se odvijalo mesecima, te povećalo sumnje da između njih postoji nešto više od prijateljstva. Ipak, sada je sve zvanično.

Očigledno se pop diva trudi da maksimalno ispoštuje volju novog partnera da medijski ne bude eksponiran, makar ne kao njen dečko, već kao uspešan sportista, ukoliko mora.

Nikola Jovanović je veoma aktivan na društvenim mrežama, pa je tako juče podelio lepe vesti a to je da karijeru nastavlja u Francuskoj sigurno narednih godinu dana, a možda i duže. Karleušin momak će od jeseni nositi zeleni dres francuskog kluba Limož.

- Limož CSP sa zadovoljstvom objavljuje dolazak Nikole Jovanovića, prvog pojačanja ovog prelaznog roka. Srpski centar visok 211 ​​cm potpisao je ugovor na jednu sezonu. Sa 30 godina, Jovanović je iskusan igrač, igrajući na poziciji 5. Trenirao je na Univerzitetu Južne Kalifornije (USC), a istakao se u NCAA između 2013. i 2016. godine, postižući solidne prosečne rezultate za Trojance (12,2 poena i 7 skokova).

Nakon učešća u NBA Letnjoj ligi sa Lejkersima, započeo je profesionalnu karijeru u Evropi. Pridružio se Crvenoj zvezdi iz Beograda 2016-2017, a zatim je stekao iskustvo u raznim evropskim ligama: Italiji (Trentino), Bosni (Igokea Mtel), Rusiji (Nižnji Novoroda) i Belgiji (Filou Ostende, Džajantsi Antverpen). Tokom sezone 2024-25, srpski centar igrao je u Meksiku sa Halkones de Halapa (9,5 poena / 5,1 skok), a zatim sa Skafatijem u Italiji (9,1 poen / 4,6 skokova).

Atletski građen i pokretan za svoju visinu, Nikola Jovanović je poznat po svojim veštinama završavanja lopti blizu obruča, pouzdanom dodiru sa srednje distance i veštinama skokova. Njegovo međunarodno iskustvo u Evroligi, Evrokupu i BLC-u, zajedno sa svojom svestranošću, upotpuniće centar Limoža i ponovo će se ujediniti sa Dariom Đerđom, sa kojim je igrao u Ostendeu - piše u zvaničnoj objavi košarkaškog kluba.

Jelena je, sigurni smo, veoma ponosna na svog partnera kojem je ogromna podrška u karijeri, te im ni fizička razdvojenost ne može ništa jer su emocije prave.