Jelena Karleuša potvrdila vezu sa Jovanovićem: Provodim lepe trenutke sa njim

Šuškalo se krajem prošle godine da Jelena Karleuša ima novog dečka, ali se ona po tom pitanju nije oglašavala, sve do sada. Ljubav cveta, a pevačica ne krije da joj vreme koje provodi sa novim izabranikom i te kako prija, iako je mlađi čak 16 godina!

- Nikola Jovanović ne želi da bude deo javnog etra i on doživi svaki put na pominjanje njegovog imena veliki stres. On je veliki dečko u svakom smislu, ali bih poštovala njegovu odluku da bude van svetla reflektora. Divan je momak i provodim lepe trenutke sa njim. On ima preko dva metra, dva i po. Avatar je, ogroman je - rekla je Jelena Karleuša u podkastu kod Bokija 13 u Skoplju.

JK je sve zainteresovala tokom jedne Instagram igre u kojoj je pobednik za najzgodnijeg muškarca upravo bio Nikola Jovanović, a ovo je dodatno tada podgrejalo šuškanja koja se odvijalo mesecima, te povećalo sumnje da između njih postoji nešto više od prijateljstva. Ipak, sada je sve zvanično.

Kako vam se dopadaju Jelena Karleuša i Nikola kao par?