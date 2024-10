Sličnost između Duška Tošića i Nikole Jovanovića neočekivana

Sličnost Duška Tošića i Nikole Jovanovića

Jelena Karleuša i Duško Tošić tek što su okončali brak, a pevačica već ima novu simpatiju. youtube printscreen "Prvi red" K1

Naime, mediji uveliko pišu o tome da postoji neka tajna veza između muzičke zvezde i košarkaša Nikole Jovanovića.

Pojedini su otišli i korak dalje pa najavljuju i mogućnost da po treći put kaže sudbonosno “da”. Ona sama vezu sa Nikolom nije potvrdila, ali nije ništa ni demantovala.

- Pratimo se na Instagramu, on je prelep i divan momak. Hajde da kažemo da smo dobri prijatelji, to je to što ću za sada reći. Zašto ne pitate Nikolu? Nađite ga pa ga pitajte, to će biti interesantno – poručila je Jelena Karleuša u izjavi za “Republiku”.

Na pitanje, sa kakvim muškarcem vidi sebe u budućnosti, Jelena Karleuša odgovorila je:

- Mislim da žena kao ja treba da priča o partneru kada zapravo on bude bio pored mene. Ne u kadru u medijima, ali u životu pored mene. Da bude neko ko će stajati pored i ispred mene, do tada, sve dok je iza u nekom skrivanju, mislim da ne treba bilo ko da se pominje. instagram/nikolajovanovic

Nikola Jovanović profesionalnu košarkašku karijeru započeo je 2016. godine. Do sada je promenio nekoliko klubova, a trenutno nastupa za belgijski Antverp džajents.

Iako na prvi pogled ne izgleda tako, činjenica je da Duško Tošić i Nikola Jovanović imaju mnogo zajedničkih osobina. Za početak, i jedan i drugi su odlični sportisti, obojica su mlađi od Jelene – Duško sedam, a Nikola 16 godina.







I to nije sve, obojica su u rođeni u horoskopskom znaku Jarac - Duško rođendan slavi 19. januara, a Nikola trinaeset dana ranije, 6. januara.