Sreli su se slučajno i zavoleli zauvek: Ovo je tajanstveni Vuk koji je ukrao srce Tamari Grujić

Suprug Tamare Grujić najveća je podrška

Tamara Grujić, voditeljka i producentkinja emisije “S Tamarom u akciji”, u skladnom je braku s Vukom Đokovićem sa kojim ima ćerku Lenku. Petar Đorđević

Uvek nasmejana Tamara nema nikakav problem sa balansiranjem profesinalnog i porodičnog života, i ne dozvoljava da bilo koji aspekt trpi.

Svoj brak je svojevremeno opisala kao užasnu borbu.

- Lično sam imala sigurno dve-tri krize, koje su posledice toga što smo Vuk i ja karakterno različiti. Dok ja mnogo radim na terenu, on je kućni tip. Voli da kuva i to čini odlično, bavi se i cvećem na terasi i pedantan je.

Sigurna sam da će Lenka to povući na njega. Već sada, kada on nešto kuva, ona stoji na hoklici i kao priprema svoje špagete. Ujutru me zajedno bude usisivačem, on velikim, ona malim, igračkom. (smeh) Sigurno je da su tolerancija i činjenje jedno drugome stvari koje brak čine dobrim.

Najveći ponos stoga osećam što sam Vuka posle deset godina truda inspirisala da skine 12 kilograma. Stalno mu govorim koliko je lep i ljubim ga kao malo dete. Volela bih kada bi Lenka nasledila njegovu pedantnost i ljubav prema domu, a od mene preduzetnički duh - iskreno je ispričala Tamara za Story. Miša Obradović

Iako ne krije muža, retko kada smo bili u prilici da ga vidimo, ali Tamara rado priča o njemu.

- Ne krijem muža. On je pragmatičar, pravi producent kome je osnovni zadatak čuvanje budžeta, a ja samo tražim mogućnost za veći trošak. Uvek želim da pomognem više nego što možemo.

Suprug mi je vrlo staložen i duhovit čovek, a ja sam nervčik, ali i osoba koja svojom energijom pokreće čitav sistem spojenih sudova - izjavila je jednom prilikom Tamara o čoveku svog života, kome se na večnu ljubav zaklela na Gibraltaru. Promo