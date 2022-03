Tamara Grujić nikad iskrenije o svom braku: Užasna je to borba, Vuk i ja imali smo dve-tri krize

Brak Tamare Grujić i Vuka Đokovića nekoliko puta bio je na ispitu

Tamara Grujić, voditeljka i producentkinja emisije “S Tamarom u akciji”, u skladnom je braku s Vukom Đokovićem sa kojim ima ćerku Lenku (2). Uzmu li se u obzir svi aspekti njenog zanimanja, omiljeno televizijsko lice ne samo da zaslužuje medalju za predani rad i humanost, već i za balansiranje između poslovnih i porodičnih obaveza.

Miloš Nadaždin

- Ne dozvoljavam da trpi bilo šta od pomenuta dva. Stara sam škola, iza svega stoje velike pripreme, a ako se ipak dogodi da se u nekom smislu spotaknem, upregnem se da to nadoknadim. Jedino što od početka mog rada na terenu zaista trpi jesu moja fizička spremnost i moji prijatelji. U Beogradu sam navikla da treniram pet puta nedeljno i da se svakodnevno viđam s društvom. Sada imam običaj da nam dva puta godišnje organizujem trodnevni izlet i svi se uvek odazovu. Često ih dovlačim i na teren – ispričala je Tamara za novi broj magazina Story.

Na pitanje kako u jednoj rečenici opisala svoj brak, popularna voditeljka spremno odgovara:

- Brak je užasna borba. Lično sam imala sigurno dve-tri krize, koje su posledice toga što smo Vuk i ja karakterno različiti. Dok ja mnogo radim na terenu, on je kućni tip. Voli da kuva i to čini odlično, bavi se i cvećem na terasi i pedantan je. Sigurna sam da će Lenka to povući na njega. Već sada, kada on nešto kuva, ona stoji na hoklici i kao priprema svoje špagete. Ujutru me zajedno bude usisivačem, on velikim, ona malim igračkom. (smeh) Sigurno je da su tolerancija i činjenje jedno drugome stvari koje brak čine dobrim. Najveći ponos, stoga, osećam što sam Vuka nakon 10 godina truda inspirisala da skine 12 kilograma. Stalno mu govorim koliko je lep i ljubim ga kao malo dete. Volela bih kada bi Lenka nasledila njegovu pedantnost i ljubav prema domu, a od mene preduzetnički duh – iskreno je ispričala Tamara za Story.