Nema šanse, mala! Verica Šerifović besna na ćerku (video)

Majka Marije Šerifović ljuta na ćerku

Iznenadan odlazak Marije Šerifović iz Srbije zaista je šokirao sve, naročito publiku koja je prethodno uživala u njenim nastupima u Sava centru. ATA Images

Marija Šerifović sa sinom Mariom i majkom Vericom Šerifović otišla je na porodično putovanje, a dogodovštine koje ih prate iz dana u dan pevačica redovno deli sa pratiocima.

Dešavanje koje je donelo neočekivanu tenziju i žustru diskusiju između Marije i njene majke dodatno je zaintrigiralo publiku. Pošto pevačica redovno snima vlogove to je uradila i ovog puta prikazujući dinamiku porodičnog putovanja.

Dok su Marija i Verica Šerifović odgovarale na pitanja znatiželjnih pratilaca, lavinu emocija kod Verice pokrenulo je pitanje koje je glasilo: Šta vas najviše nervira kod Marije? Screenshot YouTube/@OfficialMarija

Majka Marije Šerifović, Verica, nije imala dilemu, već je vrlo brzo odgovorila na pitanje koje je njenu ćerku donekle iznenadilo:

- Nervira me što pokušavaš da me menjaš, da mi usadiš neki novi način života. Da odmaram, ne kuvam, ležim po ceo dan. Meni, kad legnem, leđa otkažu. Ako ne uzmem metlu i šerpu u ruke, to nije moj dan! – poručila je Verica, ne skrivajući ogorčenost.

Dodala je i da je posebno ljuti što Marija pokušava da je promeni sada, kad je već ušla u sedmu deceniju: Screenshot YouTube/@OfficialMarija

- U 61. godini ti meni da menjaš navike? Nema šanse, mala. Ako sam umorna, ja legnem. Nema potrebe da mi ti govoriš.

Marija nije ostala dužna, pa je kroz smeh, ali i vidno iznervirana, uzvratila:

- Ma ti si umorna, samo to nećeš da priznaš! Nego nisi normalna, to je!

Majka Marije Šerifović se na to samo nasmejala, ali je odmah nastavila u svom stilu:

- Kasno je za lečenje, proš'o voz. I stalno me smaraš: "Vera lezi, Vera sedi, gledaj seriju." Ti možeš da ležiš potrbuške ceo dan. Ja neću! Ja ću da legnem potrbuške kad dođe sudnji dan. Mislim, tad ću na leđa!

Iako je rasprava ostala zabeležena, Marija i njena majka imaju razumevanja za dane kad im naiđu bubice. Porodica očigledno funkcioniše na principu direktnosti i duboke ljubavi. Marija Šerifović sa sinom uživa ovih dana, dok se Verica trudi isprati dinamičan ritam koji joj zadaje unuk Mario.